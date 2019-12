Traditionell und modern, berührend und mitreißend

Endlich wieder eine große Weihnachtsshow in der Stadthalle Tuttlingen: Am Mittwoch, 18. Dezember, um 20 Uhr kommen die „Christmas Moments“ in die Donaustadt. In dem musikalischen Weihnachtsmärchen begegnen sich traditionelle Weihnachtslieder, Pop, Musical, Klassik und Gospel in einer Live-Show.

Eine Live-Band, Solisten und Schauspieler Stefan Konrad bringen auf besondere Art und Weise Musik und Poesie zusammen: Mit grandiosen Stimmen, verblüffenden Chor-Arrangements, mitreißender Musik und bewegenden, manchmal auch lustigen Geschichten und Gedanken zum Fest.

In diesem Jahr als Gaststar mit dabei ist Musical-Star Sidonie Smith. Sie sang unter anderem im Erfolgsmusical „Sister Act“ oder brillierte in der Rolle der Whitney Houston in „Bodyguard“ in Köln. Weitere Solisten sind David Moore, der lange Zeit zur Erst-Besetzung des Bochumer „Starlight Express“–Ensembles gehörte, der Mannheimer Soulsänger Dominik Steegmüller, die Musical-Sängerinnen Aloysia Astari und Daniela Tweesmann sowie die 16jährige Emily Valerius, die durch ihre Teilnahme in der Pro7 Show „The Voice Kids“ bekannt wurde.

In der Schwab-Band spielen Thomas Schwab am Klavier, Andreas Steffens am Saxophon, Sören Jordan an der Gitarre, Umbo Umschaden am Bass und Stefan Schoch am Schlagzeug. Abgerundet wird der Abend mit lustigen aber auch nachdenklichen Gedichten und Geschichten zum Fest, vorgetragen von Schauspieler Stefan Konrad in der Rolle des etwas anderen Weihnachtsengels.