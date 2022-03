Tourengeher genießen den Winter mit Pulverschnee und Fernsicht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mehrere schöne Skitouren haben die Mitglieder der Tuttlinger Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) in den vergangenen Wochen unternommen. Dies jedoch stets mit dem Blick auf den Lawinenbericht: Zwei geplante Touren wurden deswegen abgesagt.

Die Ziele müssen dabei nicht immer in der Ferne liegen, unter der Leitung von Ina Dufner ging es in den Schwarzwald. Von Menzenschwand aus begann der Aufstieg hinauf aufs Herzogenhorn, wo die Gruppe eine tolle Fernsicht erwartete. Sogar Kaffee und Kuchen gab es auf dieser Tour in der etwas tiefer gelegenen Krunkelbachhütte. Und nicht selbstverständlich für den Schwarzwald durften sich die Skitourengeher auf der Abfahrt dank einer Neuschneeauflage sogar über Pulverschnee freuen.

Mit schönen Abfahrten wurde auch eine Gruppe belohnt, die unter der Leitung von Martin Gienger am Vierwaldstätter See unterwegs war. Ausgehend vom Skigebiet Stoos gab es mehrere lohnende Variantenabfahrten. Am zweiten Tag bestieg die Gruppe von Schwarzenberg noch den Firsthüreli (2127m). Eine weitere Gruppe war mit Henrik Basler am Toblermannskopf im hinteren Bregenzerwald unterwegs. Erscheint die Lawinenlage jedoch zu unsicher, werden Touren auch abgesagt - so etwa zwei geplante Ausfahrten ins Arlbergebiet und auf die östliche Eisentalerspitze.

Aktiv war auch die Familiengruppe. Nach einer Winterwanderung mit Lagerfeuer verbrachte sie die Fasnetstage im schweizerischen Engelberg. Spaß auf der Piste stand dabei im Vordergrund, doch auch eine kleine Skitour wurde unternommen.

Das Programm des DAV Tuttlingen kann online unter www.dav-tuttlingen.de eingesehen werden oder ist in gedruckter Form in der DAV-Geschäftsstelle, Waaghausstr. 16, erhältlich (donnerstags von 17 bis 19 Uhr und freitags von 11 bis 13 Uhr).