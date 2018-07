Landesliga-Aufsteiger VfL Mühlheim hat bereits eine gute Frühform erkennen lassen. Die Donautäler gewannen zwei Testspiele am Wochenende deutlich. Siege gab es auch für den SC 04 Tuttlingen und den VfL Nendingen.

VfL Mühlheim – FV Walbertsweiler/Rengetsweiler 4:1 (4:1). Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr. Torjäger Maximilian Bell brachte den VfL bereits nach einer Minute mit einem herrlichen Treffer in Führung. Nach einem Doppelschlag durch Bell (20.) und Maik Schutzbach (22.) waren die Gäste aus dem Linzgau sichtlich geschockt. VfL-Keeper Robin Staiger bewahrte anschließend bei einem Strafstoß seine Elf vor einem Gegentreffer. Dieser gelang den Gästen unmittelbar nach dem 4:0, dem dritten Tor von Bell (34.). Durch die Auswechslungen in der zweiten Halbzeit verflachte die Partie etwas. Wegen einer Notbremse sah ein FV-Akteur (67.) die Rote Karte. Tore: 1:0, 2:0 (1., 20.) Maximilian Bell, 3:0 (22.) Maik Schutzbach, 4:0 (34.) Maximilian Bell, 4:1 (35.) Fabian Roth.

FC Gutmadingen – VfL Mühlheim 3:6 (1:2). In einem flotten, ansehnlichen Spiel sah es in der ersten Hälfte nicht nach einem so hohen Sieg der Gäste aus. Gutmadingen sorgte vom Anpfiff weg für starken Druck. Als Mühlheims Angreifer Stefan Rebholz (8.) eine Unsicherheit der Gutmadinger Abwehr nutzte, lief es besser bei den Gästen. Nach einem Foul an Rebholz (20.) im Strafraum brachte Kai Stelter den Ball nicht im Tor unter. Besser machte es der Gutmadinger Lukas Riedmüller, als es auf der Gegenseite einen Foulelfmeter gab. Die Mühlheimer spielten nach dem 2:1-Halbzeitvorsprung zeitweise stark auf und erhöhten auf 5:1. Gutmadingen kam zwar mit einem Doppelschlag auf 3:5 heran. Den Schlusspunkt setzte Maik Schutzbach mit einem raffinierten Freistoß aus 22 Metern. Beide Seiten hatten noch je einen Pfostentreffer. Tore: 0:1 (8.) Stefan Rebholz, 1:1 (23./Foulelfmeter) Lukas Riedmüller, 1:2 (43.) Kai Stelter, 1:3 (56.) Tim Specker, 1:4 (65.) Maximilian Bell, 1:5 (69.) Stefan Rebholz, 2:5 (71.) Tobias Kienzler, 3:5 (74.) Benjamin Huber, 3:6 (81.) Maik Schutzbach.

SC 04 Tuttlingen - FC Dauchingen 7:0 (5:0). Gegen den badischen Bezirksligaabsteiger aus Dauchingen wäre bei einer konzentrierten Chancenverwertung auch ein zweistelliger Sieg möglich gewesen. Die überforderten Gäste hielten sich fast ausschließlich in der Defensive auf. Mit einem Doppelschlag durch Aaron Barquero Schwarz (9.) und Neuzugang Burhan Pitzner (10.) kamen die Tuttlinger gut ins Spiel. Pitzner erhöhte für die lauffreudigen Tuttlinger auf 3:0 (28.). Robin Petrowski erzielte den nächsten Treffer (32.). Eine kurze Pause beim Toreschießen gab es, als Lamin Manjang einen Handelfmeter verschoss. Dennis Habibovic (38.) traf sehenswert mit einem Lupfer aus 60 Metern zum Halbzeitstand. Nach der Pause vergab der SC 04 reihenweise schön herausgespielte Chancen. Valerij Bogdanov (70.) und Hannes Zeyher (73.) sorgten für den Endstand.

VfL Nendingen – SG Emmingen-Liptingen 6:5 (4:2). Der VfL sah im ersten Spiel von Trainer Thomas Karwig zur Halbzeit wie der Sieger aus. Die SG holte den Rückstand bis zur 79. Minute auf. Der Nendinger Siegtreffer war zwar glücklich, aber nicht unverdient. - Tore: 1:0 (8.) Abdurrahim Kadak, 1:1 (13.) Pascal Renner, 2:1 (22.) Sven Schwarz, 2:2 (30.) Julian Renner, 3:2 (33.) Johannes Hesse, 4:2 (41.) Abdourahman Jallow, 4:3 (51.) Mike Heizmann, 5:3 (60.) Johannes Hesse, 5:4 (71.) Pascal Renner, 5:5 (79.) Mike Heizmann, 6:5 (89.) Abdurrahim Kadak.

FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen – SV Seitingen-Oberflacht 4:4 (0:2). – Schiedsrichter: Tobias Radloff (Schwandorf). – Tore: 0:1 (24.) Maurizio Colucci, 0:2 (42.) Fabian Schmid, 1:2 (53.) Razvan Radu, 2:2 (54.) Domenik Kohli, 3:2 (64.) Patrick Hess, 3:3 (78./Foulelfmeter) Simon Kienzle, 3:4 (87.) Maurizio Colucci, 4:4 (90.) Manuel Reutebuch.

Weitere Ergebnisse: FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen II – FC Hohenfels/Sentenhart 0:3, FSV Denkingen – SV Bubsheim 2:4, SV Tuningen – DJK Donaueschingen II 0:8, BSV 07 Schwenningen – VfB Villingen 5:2, SV Horgen – SC Wellendingen 3:6.