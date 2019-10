Torjäger: Tim Kammerer will Valentin Hipp überflügeln

In der Fußball-Kreisliga A 2 steht am Wochenende der elfte Spieltag an. Der Spitzenreiter FSV Denkingen hat die undankbare Aufgabe, nach der ersten Saisonniederlage am vergangenen Sonntag zum Lokalrivalen FC Frittlingen zu müssen. Nun, die Führung ist der Marquart-Truppe nicht zu nehmen. Nicht leicht hat es am Sonntag auch der Verfolger SV Tuningen, der bei der Trossinger Reserve anzutreten hat. Das Schlusslicht SV Schörzingen fährt als Außenseiter nach Seitingen und auch die SG Durchhausen/Gunningen wird in Wurmlingen nicht als Favorit gehandelt. Bereits am Samstag muss der FV Fatihspor Spaichingen beim BSV 07 Schwenningen antreten. Der SV Kolbingen ist am Wochenende spielfrei.

BSV 07 Schwenningen – FV Fatihspor Spaichingen (Sa., 15.30 Uhr). Beide Teams sind etwa gleichstark einzuschätzen. Das zeigt auch das ähnliche Torverhältnis. Der Ex-Bezirksligist hat bisher daheim noch kein Spiel verloren. Die Spaichinger haben auswärts jetzt zweimal als Gast die vollen Punkte mitnehmen können.

FC Frittlingen – FSV Denkingen (So., 15 Uhr). Das Lokalderby in Frittlingen hat natürlich den besonderen Reiz, dass der FSV Denkingen als Tabellenführer anreist und zuletzt die erste Heimniederlage einstecken musste. Gerade darum will der Gast am Sonntag zeigen, dass die Niederlage nur ein Ausrutscher war.

SV Seitingen-Oberflacht – SV Schörzingen. Beide haben sich bisher die Meisterschaft etwas anders vorgestellt. Der SV Schörzingen stellt, zusammen mit dem TV Wehingen, die schlechteste Abwehr. Zuletzt haben beide ihre Spiele verloren: der SV SO bei Fatihspor und der SV Schörzingen daheim gegen den SV Wurmlingen.

SV Wurmlingen – SG Durchhausen/Gunningen. Der SV Wurmlingen legt positive Zahlen vor, dem Gast ist zuletzt daheim (in Gunningen) nichts geglückt. Der SV Wurmlingen weiß, dass er mit einem Sieg wieder vorne mitreden kann.

SC 04 Tuttlingen II – FC RW Reichenbach. Der Tuttlinger SC-Reserve ist daheim nur schwer beizukommen. Das dürfte auch der Aufsteiger aus Reichenbach zu spüren bekommen. Der SC-Torjäger Kammerer will auch am Sonntag erfolgreich sein und seinen Kolbinger Mitkonkurrenten Hipp überflügeln.

SpVgg Trossingen II – SV Tuningen. Mit dem Sieg in Reichenbach hat die Trossinger Reserve positiv überrascht. Der SV Tuningen muss sich vorsehen, wenn er beim Nachbarn nicht stolpern will.