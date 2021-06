Torhüter Andrea Hoxha im Elfmeterschießen der Matchwinner

Der Oberligist FC 08 Villingen hat das Endspiel um den Pokal des Südbadischen Fußballverbandes erreicht. Die Schwarzwälder setzten sich am Freitagabend im Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen den 1. FC Rielasingen 4:2 und am Sonntag im Halbfinale gegen den SV Oberachern erneut im Elfmeterschießen mit 5:3 durch. Endspielgegner ist am Sonntag, 27. Juni, um 15 Uhr in Bahlingen am Kaiserstuhl der Freiburger FC.

Viertelfinale: FC 08 Villingen – 1. FC Rielasingen-Arlen 4:2 (0:0, 0:0) nach Elfmeterschießen. 500 Zuschauer im Friedengrund, darunter FC-Augsburg-Profi Daniel Caligiuri, sahen ein spannendes Spiel. Der Respekt von beiden Seiten war groß, zwei gute Abwehrreihen standen sich gegenüber. „Wir dürfen keinen Fehler machen, sonst gewinnen wir dieses Spiel nicht“, orakelte Nullacht-Sportvorstand Arash Yahyajian in der Halbzeitpause. Auch in den zweiten 45 Minuten lieferten sich beide Seiten ein Geduldsspiel. Kamran Yahyjaijan kam für die Einheimischen zu zwei Einschusschchancen, vergab jedoch. Es ging in die Verlängerung. Hier plagten sich gleich mehrere Spieler mit Krämpfen. Plavci besaß noch eine gute Einschuss-chance für Villingen, traf aber nicht.

Das Elfmeterschießen musste über den Einzug in Halbfinale entscheiden. Und hier war Torhüter Andrea Hoxha der Held, der zwei Elfmeter parierte. Die vier Villinger Versuche gegen den Schwenninger Torwart in Rielasinger Diensten, Dennis Klose, saßen alle. Kamran Yahyaijan, Dragan Ovuka, Mauro Chiurazzi und Nedzad Plavci trafen ins Schwarze. „Der Sieg geht vollkommen in Ordnung, wir waren in den 120 Minuten das aktivere Team und hatten die besseren Chancen“, befand 08-Coach Marcel Yahyaijan. - FC 08 Villingen: Hoxha, Bruno, Chiurazzi, Ovuka, Tadic (106 Kaminski), Plavci, Yahyaijan, Mbem-Som Nyamsi (62. Cristilli), Peters (71. Wagner), Sautner, Albrecht (83. Kunz).

Halbfinale: FC 08 Villingen – SV Oberachern 5:3 (1:1, 0:0) nach Elfmeterschießen. Die Villinger stehen zum 14. Mal im Finale um den Verbandspokal, allerdings war das Semifinale gegen Oberachern ein hartes Stück Arbeit. Wie am Freitag beim Sieg gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen behielten die Villinger im Elfmeterschießen die Nerven und Torhüter Andrea Hoxha parierte wie ein Profi. Die 120 Minuten plus das Elfmeterschießen zwei Tage zuvor gegen Rielasingen-Arlen hatten extrem Kräfte gekostet und hatte auch Verletzte und angeschlagene Spieler nach sich gezogen. Nico Tadic konnte aufgrund einer Bauchmuskelzerrung gar nicht spielen, Kamran Yahyajian und Patrick Peters wurden nur eingewechselt.

Vor den Augen von VS-Oberbürgermeister Jürgen Roth besaß der SV Oberachern die erste Torchance, Rayan Ghrieb schoss aber knapp über das Nullacht-Tor. Auf der anderen Seite brachte der stark verbesserte Anthony Mbem-Som SV-Goalie Corentin Schmittheissler in Schwierigkeiten. Fünf Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, da sah SV-Akteur Marvin Ludwig von Schiedsrichter Hafes Gerspacher aus Heitersheim wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot. Die Hausherren nutzten die Überzahl gleich aus, nach Flanke von Leon Albrecht traf der bis dahin nicht fehlerfreie Thomas Kunz zum 1:0 (56.). Alles schien für Villingen zu laufen: In Führung und bei der Schwüle einen Mann mehr auf dem Platz. Doch für einmal war die Abwehrarbeit der Villinger zu nachlässig, der Ball kam zum besten Oberachener Ghrieb und der jagte das Leder mit einem unhaltbaren Sonntagsschuss in den Winkel, es hieß 1:1 (67.).

Auch in der Verlängerung schafften es die Villinger nicht, eine wirkliche Druckphase herzustellen. Es kam also wie bereits zwei Tage zuvor im Friedengrund zum Elfmeterschießen. Da brauchte es erneut vier Schützen bis die Sache für den FC 08 Villingen entschieden war. Wie am Freitag trafen Kamran Yahyajian, Dragan Ovuka, Mauro Chiurazzi ins Schwarze; anders als zwei Tage zuvor schoss diesmal nicht Plavci sondern Peters den vierten Elfmeter aber auch er versenkte das Leder. Hoxha parierte zweimal und war so wieder der Held. Die 500 Zuschauer jubelten. Nullacht-Trainer Marcel Yahyajian: „Kompliment an die Mannschaft, die Physios und die Betreuer. Alle haben professionell gearbeitet. Wir haben es tatsächlich geschafft, innerhalb von drei Tagen zweimal über 120 Minuten zu gehen. Wenn man am Ende die Elfmeter reinmacht, hat das auch etwas mit Konzentration und Fitness zu tun. Es war unbeschreiblich, was die Mannschaft nach so langer Pause geleistet hat. Das macht Lust auf die neue Saison, zuerst wollen wir aber noch den Pokal gewinnen.“ - FC 08 Villingen: Hoxha, Bruno, Chiurazzi, Ovuka, Bak (62. Cristilli), Plavci, Mbem-Som Nyamsi, Kunz (82. Yahyaijan), Wagner (76. Peters), Sautner, Albrecht (106. Kaminski).