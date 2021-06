Torhüter Andrea Hoxha bleibt beim FC 08 Villingen

Überraschende Wendung in der Torhüterfrage beim Fußball-Oberligisten FC 08 Villingen: Nach Informationen unserer Zeitung hat Andrea Hoxha, der den Verein verlassen wollte, für eine weitere Saison bei den Nullachtern zugesagt.

Wie unsere Zeitung am Wochenende aus gewöhnlich gut unterrichten Kreisen erfuhr, wird Andrea Hoxha auch in der Saison 2021/22 für die Nullachter den Kasten hüten. Der 22-Jährige hatte bereits im April den Villingern Bescheid gesagt, dass er in den Profibereich wechseln möchte und den Verein verlässt. Hoxha absolvierte unter anderem ein Probetraining beim spanischen Zweitligisten Leganés. Dem Vernehmen nach soll der Keeper tatsächlich noch weitere Angebote aus dem Profibereich gehabt haben, die er aber ablehnte. Dem albanischen Nawuchsnationaltorwart ist es wichtiger, sich weiterzuentwickeln und Spielpraxis zu erhalten, als höherklassig möglicherweise nur auf der Bank zu sitzen. Hoxha erschien zum Trainingsstart auch wieder in Villingen, war noch für Pokalspiele eingeplant. Am Samstag hütete er auch während der 90 Minuten das Tor beim 2:0-Testspielsieg der Nullachter gegen den Freiburger FC (siehe aktuellen Spielbericht).

Nun, geht sein Engagement aber über den 30. Juni hinaus. Dies sehr zur Freude der Villinger, die zuletzt die Absage eines Torhüterkandidaten zu verkraften hatten. Hoxha gilt als einer der besten Torhüter der Oberliga Baden-Württemberg. Mit ihm zusammen ist die Villinger Defensive in der Liga eine Macht. Hoxha, der in Singen am Hohentwiel wohnt, spielt seit der Saison 2019/20 für den FC 08 Villingen.