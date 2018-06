Torhaus mitamt Kindergarten findet Zustimmung im Ausschuss

Das Torhaus mitsamt dreigruppigem Kindergarten im Neubaugebiet Thiergarten in der Tuttlinger Nordstadt ist in der Sitzung des Technischen Ausschusses des Tuttlinger Gemeinderats am Donnerstagnachmittag auf einhellige Zustimmung gestoßen. Allerdings gab es eine Diskussion darüber, ob die Zufahrt zur Tiefgarage nicht besser über die Rußbergstraße anstatt über die Geschwister-Scholl-Straße erfolgen soll.

Realisiert wird das Torhaus mit Kindergarten von der Tuttlinger Wohnbau. Ihr Geschäftsführer, Horst Riess, zeigte sich davon überzeugt, dass der zweigeschossige Teil des Gebäudes auf fast tausend Quadratmetern den „modernsten und funktionsfähigsten“ Kindergarten der Stadt erhalten werde: „Das kann man von einem Neubau auch erwarten“, betonte er.

Mehr Parkplätze als vorgegeben

Im rechten, fünfgeschossigen Teil des Gebäudes werden 16 Wohnungen realisiert. Dazu kommt eine Tiefgarage mit 38 Stellplätzen. Das sind doppelt so viele wie bei dem Bauvorhaben durch die Stellplatzverordnung der Stadt eigentlich vorgeschrieben sind. Die zusätzlichen Plätze würden laut Riess schon mit Blick in die Zukunft und die weitere Bebauung von Thiergarten gebaut. Die Wohnbau müsse dafür allerdings Sorge tragen, dass es für die zunächst freien Plätze kein Anspruchsdenken gibt: „Die Parkplätze werden nicht allzu lange leer stehen. Aber man kann, anders als bei einer Wohnung, schnell agieren und diese wieder frei machen“, sagte der Wohnbau-Chef auf Nachfrage von Joachim Klüppel (CDU).

Ulrike Martin (LBU) und Gesine Barthel-Wottke (FDP) sprachen die Zufahrt zur Tiefgarage an, die aus ihrer Sicht ungünstig gelegen sei. Hierdurch würde in der schmalen Geschwister-Scholl-Straße zusätzlicher Verkehr entstehen. Sie wünschten, dass eine Zufahrt über die Rußbergstraße geprüft wird. Eine Zufahrt über den Stauffenbergplatz sei laut Beck nicht möglich, da sonst der Platzcharakter nicht mehr zum Tragen käme. Riess betonte, dass eine Zufahrt über die Rußbergstraße die Querung eines Radwegs mit sich bringen würde. Die Wohnbau wolle aber keine gefährlichen Verkehrssituationen kreieren. „Wenn die Anzahl der Wohnungen zunimmt, dann nimmt auch der Verkehr zu. Man sollte die Situation aber nicht dramatisieren“, sagte Riess.

Außenbereich ist groß genug

Für Klaus Cerny wirkte der Außenbereich des Kindergartens recht klein. Doch der sei laut Riess mit zehn Quadratmetern pro Kind nach den rechtlichen Vorgaben größer als er sein müsste.

Die Miete, die die Stadt für den Kindergarten an die Wohnbau entrichten muss, soll Thema in der nächsten Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses werden. Aktuell will die Wohnbau – wie berichtet – 10 240 Euro monatlich zuzüglich 2000 Euro monatlich an Nebenkosten aufrufen. Die Stadt will darüber aber noch einmal mit der Wohnbau sprechen: „Das Ergebnis wird ein gutes werden“, zeigte sich Oberbürgermeister Michael Beck am Donnerstag optimistisch, dass die Interessen der Stadt und der Wohnbau auf Deckung kommen werden.