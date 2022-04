Topas und Helge Thun zaubern lustig auf der „Bühne im Anger“

Ein Abend voller irrwitziger Illusionen und virtuos-komischer Kunststücke wartet zum Saisonabschluss am Donnerstag, 28. April, auf der „Bühne im Anger“ auf das Publikum. Dann sind nämlich die Spaßmagier Topas und Helge Thun in die Angerhalle in Tuttlingen-Möhringen zu Gast. Zusammen stellen die beiden Künstler dort ihr neues Programm „Funny Magic“ vor. Elegant, aber nicht affig, zaubert das „Heckmeck-Ratpack“ ein Las Vegas vor Siegfried & Roy auf die Bühne. Begleitet von der imaginären Magic Mystery Big Band unter der Leitung von Harry Houdini entfesseln sie ein fingerfertiges Feuerwerk voller funny Failversuche und verblüffender Furiositäten, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten für die Veranstaltung sind jetzt im vergünstigten Vorverkauf für 28,50 Euro zu haben. Es gibt sie bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“), und bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen RW, VS und TUT und unter www.tuttlinger-hallen.de. Es ist auch eine Bestell-Hotline unter Telefon 07461/91 09 96 eingerichtet.