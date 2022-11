Top oder Flop? Das sagen sechs Tuttlinger Geschäfte zur Black Week

Der Black Friday, der schwarze Freitag, findet immer einen Tag nach dem amerikanischen Feiertag Thanksgiving statt. In den USA gilt er als der umsatzträchtigste Tag des Jahres. Der Name stiftet immer wieder Verwirrung. Als Black Friday beziehungsweise Schwarzer Freitag wird in Europa nämlich auch der New Yorker Börsencrash von 1929 bezeichnet, der die Weltwirtschaftskrise auslöste. Tatsächlich ereignete sich der Crash ohnehin an einem Donnerstag, doch aufgrund der Zeitverschiebung ist er hierzulande als Schwarzer Freitag bekannt. Mittlerweile wird die gesamte Woche zur Black Week.

Für dieses Jahr prognostizierte der Handelsverband Deutschland (HDE) eine Steigerung der Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent. Das wäre rund eine Milliarde Euro mehr. Der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer, Stephan Tromp, geht davon aus, dass viele Kundinnen und Kunden gerade jetzt auf Schnäppchenjagd gehen würden.

Doch Verbraucherschützer warnen auch vor Gefahren. Online solle man sich hüten vor „schwarzen Schafen“, Fakeshops, bei denen man mit Vorkasse bezahlen muss, schlussendlich aber keine Ware erhält. Aber auch im Einzelhandel sei Obacht geboten: Viele Angebote seien nicht die Schnäppchen, die Händler den Kunden als besonders günstig anbieten. Der angegebene Vergleichswert stellt meist die unverbindliche Preisempfehlung der Hersteller (UVP) dar, die oftmals kaum noch tatsächlich von einem Händler kassiert wird.