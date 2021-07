Tolle Stimmen und jede Menge Sachsenpower

Am Ende eines warmen Sommertages heizten „Die Medlz“ aus Dresden dem A-cappella begeisterten Publikum am Sonntagabend auf dem Honberg vor allem nach der Pause kräftig ein und hinterließen beglückte Zuhörer in die neue Woche.

Vom Glück waren sie im vergangenen Jahr wahrlich nicht verwöhnt, „Die Medlz“: Da hatten sie gerade den prominenten Bandneuzugang Nadja Benaissa präsentiert, die neue CD „(Das) Läuft bei uns“ und das neue Liveprogramm vorgestellt, da brachte Corona die ganze Veranstaltungsbranche aus dem Tritt. Zum Jahresbeginn verließ dann Benaissa nach der Re-Union der No Angels das Quartett auch schon wieder.

Mit ihrer Herkunft aus Sachsen kokettierten Sabine Kaufmann, Nelly Palmowske und Silvana Mehnert auch während des Auftritts auf dem Honberg immer mal wieder, erzählten etwa von der Jugendweihe in der früheren DDR. Die gebürtige Kölnerin und Wahl-Mannheimerin Maren Kips, die das Quartett seit Jahresbeginn komplettiert, fügt sich auch ohne Ost-Hintergrund nahtlos ein, vor allem stimmlich.

Was da von der Bühne schallt hat hohe stimmliche Qualität – und auch die Auswahl der Tracks für die gut zweistündige A Cappella Show ist nicht von der Stange. Natürlich, mit Nummern wie Michael Jacksons „Man in the Mirror“, Faithless‘ „Insomnia“, „Relight My Fire“ (von Dan Hartman aus dem Jahr 1979, wobei es erst die Coverversion von Take That auf Platz eins der britischen Charts schaffte) oder „Jolene“ von der unerreichten Dolly Parton, holt man jedes Publikum ab. „Die Medlz“ setzten aber durchaus nicht nur auf Nummer Sicher und reihten Hit an Hit. Sie streuten auch Songs ein, in die man sich erst einhören musste, ehe sie ihre ganze Qualität entfalten: „Particles“ von Nanna Bryndís Hilmarsdóttir aus Island war so ein Lied, dem die über 300 Zuhörerinnen und Zuhörer andächtig und berührt lauschten.

Im zweiten Programmteil gab’s unter anderem ein Kinderlied von Europas bester weiblicher A-cappella-Popband. Dann zogen „Die Medlz“ mit Pharrell Williams „Happy“ das Tempo noch mal an bis hin zum Schlussstück „Viva La Vida“ (Coldplay) und zur heftig geforderten ersten Zugabe mit einem Ausflug ins Musical, bei dem das „Phantom der Oper“ auf gut Sächsisch augenzwinkernd zum „Phandoum“ mutierte. „10 nach 11“ war’s es noch lange nicht, als der gleichnamige Song des unvergessenen Udo Jürgens als zweite Zugabe das Programm beendete.