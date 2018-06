Tobias Schumacher tritt nach fünf Jahren ab

Für den Spaichinger Tobias Schumacher endet am kommenden Freitagabend de Zeit als Kreisvorsitzender der CDU. Beim Kreisparteitag in der Geisinger Stadthalle stellt er sich nicht mehr zur Wahl. Als designierte Nachfolgerin stellt sich dann bekanntlich Maria-Lena Weiss zur Wahl. Für Schumacher war am Dienstagnachmittag in der Kreisgeschäftsstelle am Tuttlinger Bahnhof daher Zeit, seinen Blick auf die vergangenen fünf Jahre zu richten.

Als er im Jahr 2010 ins Amt gewählt worden sei, habe eine große Unsicherheit bei der CDU im Kreis und darüber hinaus geherrscht. Die Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008/09 war gerade beendet. Auch die Diskussion um Stuttgart 21 sei voll entbrannt gewesen. Wenig später verlor die Union die Landtagswahl, und die langjährige Regierungspartei musste in die Opposition.

„Jede Niederlage ist auch eine Herausforderung. Ich habe sie als Chance empfunden“, blickt Schumacher zurück. Er habe daher die negative Entwicklung auf den Prüfstand gestellt und sich als Anker innerhalb der Kreis-Union verstanden. „Wir haben das Wahlergebnis mit großer Offenheit analysiert“, meint der Spaichinger.

Sein Ziel sei es gewesen, die CDU im Landkreis „offener, bunter, vielfältiger und transparenter“ zu gestalten. Die Partei sei dabei noch nicht am Ende des Weges angekommen: „Aber wir sind auf einem guten Weg.“ Wichtige inhaltliche Themen seien ihm die Infrastruktur, die Gesundheit, die Bildung und die Wirtschaft gewesen.

Auch die Kommunikation innerhalb der Partei habe er verbessern wollen. Aktuell habe die CDU im Kreis 1400 Mitglieder. In den vergangenen fünf Jahren hätte sie knapp fünf Prozent davon verloren – der Bundestrend liege bei minus zehn Prozent. Dafür seien aber 200 Neumitglieder hinzugekommen. Bei den Wahlen hätte die CDU unter seiner Ägide immer zugelegt, betont Schumacher im Gespräch.

Weiter in der Lokalpolitik aktiv

Die Ankündigung seines Rücktritts als Kreis-Vorsitzender sei auch mit der Bürgermeisterwahl in Allensbach verbunden gewesen, die er vor wenigen Wochen verloren hat. Eines sei klar: „Mir wird auch in Zukunft nicht langweilig.“ Fünf Jahre im Amt sei jetzt ein guter Zeitpunkt, die Verantwortung in andere Hände zu geben. Als Kreistags-Mitglied und Spaichinger Stadtrat sei er immer noch in der Lokalpolitik fest verankert. Und ein neuer Angriff auf ein Bürgermeisteramt? „In der nächsten Zeit werde ich mich wohl auf andere Schwerpunkte konzentrieren“. Dazu zählt sicher weiterhin die Arbeit als Vorsitzender des SV Spaichingen.