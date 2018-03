Tobias Beck sucht den Superstar

Selbstbestimmung und Eigenverantwortung sind die Themen, die der Hochschuldozent und Speaker Tobias Beck bei der Veranstaltungsreihe „Die Erfolgsmacher“ am Donnerstag, 8. März, mit in die Angerhalle nach Möhringen bringt. Redakteurin Ingeborg Wagner wollte im Vorfeld von ihm wissen, wie man den Superstar in sich zum Vorschein bringen kann.

Herr Beck, wie werde ich zum Superstar?

Also in meiner Definition sind Superstars Menschen, die die Welt für andere besser machen. Die sich zurücknehmen und einen Rahmen bauen, in dem andere Menschen wachsen können. Und nicht die, die Ruhm und Glorifizierung haben wollen. Ein Beispiel: Wer sich aktiv einbringt und engagiert, statt sich über das Angebot im lokalen Kindergarten zu beschweren, der hat das Zeug zu einem Superstar. Es gibt noch andere Kategorien. Ein Diamant wäre ein Mensch, der zum Farbeimer und Pinsel greift und die Wand im Kindergarten anstreicht. Die Ameise sagt dagegen, man müsste hier mal sauber machen. Und dem Bewohner ist es eigentlich egal. Er nutzt seine freie Zeit nach der Arbeit, um sich zu betrinken und laut über die unhaltbaren Zustände zu klagen. Vor allem ihn sollte man aus seinem Alltag herauskitzeln, ihm zeigen, dass es noch mehr gibt im Leben.

Haben Sie das Zeug zum Superstar?

Nein. Ich würde mich nicht so bezeichnen. Ich bin ein Rahmenbauer, zum Beispiel mit meinem Projekt Masterclass of Personality für Youngstars. Zwischen 600 und 1000 Jugendlichen helfen wir dabei, mit einer anderen Sichtweise die Welt anzugehen. Ihnen zu vermitteln, auf ihre innere Stimme zu hören, vielleicht Künstler oder Arzt zu werden. Den Rahmen zu schaffen, ist aus meiner Sicht wichtiger als die Inhalte. Denn so kann sich der andere selbst entfalten.

Wird einem die Schublade, Ameise oder Diamant zu sein, in die Wiege gelegt? Oder gibt es andere Faktoren, die einem in diese Kasten verweisen?

Das ist eine sehr gute Frage. Selbst Bewohner-Eltern haben Diamanten-Kinder. Denn Kinder sind grundsätzlich in den oberen beiden Kästen, also Diamant oder Superstar, drin. Durch Gesellschaft und Schule, in der uns gesagt wird, wir sollen uns hinsetzen und leise sein, werden wir geschult. Uns wird aber nicht beigebracht, wie wir glückliche Beziehungen führen und wie wir uns gut verkaufen können. Bewohner zu sein, ist irgendwann eine bewusste Lebensentscheidung. Diese Menschen meinen das auch nicht böse. Aber sie haben gemerkt, dass sie Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie motzen.

Was sind die Killer bei Themen wie Selbstbestimmung und Eigenverantwortung?

Killer gibt es viele, vor allem unter Kollegen und Bekannten. Nehmen wir an, sie gehen am ersten Tag an ihre neue Arbeitsstelle, sind total motiviert und positiv gestimmt. Dann treffen sie auf Bewohner, die ihnen nach und nach die Lebensenergie zerstören. Sich dem zu entziehen, ist deshalb schwierig, weil wir die Aufmerksamkeit anderer brauchen. Wir sind Team-Menschen und fangen an, all das Gemeckere als bare Münze zu nehmen. Die Folge ist langsames Einschlafen und Umschalten auf Autopilot. Schade, denn eigentlich geht es darum, etwas zu verändern. Dabei können Killer auch das Biowetter, die Medien, Hitze oder Kälte sein.

Wie komme ich da wieder raus?

Leider ist es so, dass wir Menschen uns nur durch Schmerz oder durch extreme Lust verändern. Oder den Spiegel vorgehalten bekommen. Das machen wir bei unseren Vorträgen so, auch in Tuttlingen, um durch Emotionen Verhaltensänderungen zu erzielen. Sonst ändern wir uns nicht.

Sie können ja aber nicht auf jeden Einzelnen im Publikum eingehen, oder?

Nein. Aber wir machen ein psychisches Experiment mit allen Teilnehmern in der Angerhalle. Welches, werde ich noch nicht verraten. Zunächst werden alle herzlich lachen und dann nach und nach feststellen, dass sie wie ihr Umfeld sind. Auch Harvard-Studien besagen, dass wir uns unserem Umgang anpassen. Wenn sie das nächste Mal in eine Tankstelle gehen und vier Menschen an einem Stehtisch stehen, dann achten Sie doch mal darauf, wie sehr die sich gleichen.

Wie gehen Sie mit ewig nörgelnden Zeitgenossen um?

Wenn es mir zu bunt wird, setze ich Kopfhörer auf, entziehe mich der Situation. Wenn das nicht geht, sage ich meinem Gegenüber klar und deutlich, dass ich für dieses Gespräch nicht zur Verfügung stehe. Das ist nicht immer einfach, denn herumzunörgeln erzeugt ja auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Dennoch: Man muss sich immer sagen, ich bin Herr der Lage.