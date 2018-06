Titelkämpfe im Tennis

Während die Jugend des Tennisbezirks E schon mit ihren Bezirksmeisterschaften im Freien begonnen hat und am Sonntag ihre Endspiele in Ebingen bestreitet, stehen eine Woche später vom 14. bis 17. Mai schon die Meisterschaften für die Aktiven und Senioren an.

In Tailfingen und Ebingen spielen die Damen und Herren in drei Klassen mit Haupt- und Nebenrunde um Punkte für die deutsche Rangliste und die LK-Einstufung, wobei schon durch die Teilnahme 15 Punkte erworben werden können.

Dasselbe gilt für die Meisterschaften der Senioren, die zur selben Zeit in Balingen stattfinden. Hier sind Wettbewerbe in allen Altersklassen von 30+ bis 65+ ausgeschrieben.

Die Ausschreibungen für beide Bezirksveranstaltungen findet man im Internet unter wtb-tennis.de (Turniere) . Nur dort kann man sich für die einzelnen Klassen anmelden. Letzter Meldetermin ist Sonntag, der 10. Mai um 23.59 Uhr. (wf)