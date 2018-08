Titelfavoriten treffen in Schwenningen aufeinander

In der Fußball-Kreisliga A 2 ist der SV Seitingen-Oberflacht als einziger Verein mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Ob ein dritter dazukommt, lässt sich am Sonntag auf dem Ettenberg bei der SG Fridingen/Mühlheim II feststellen. Im Duell zweier Verfolgermannschaften zwischen dem SV Tuningen und dem SV Kolbingen wird ebenso ein spannendes Spiel erwartet wie im Aufeinandertreffen FSV Schwenningen gegen FC Frittlingen. Hier treffen zwei Teams aufeinander, die sich etwas vorgenommen haben. Aufsteiger SV Egesheim ist spielfrei.

SG Fridingen/Mühlheim II – SV Seitingen-Oberflacht (So., 13 Uhr). Die Gäste aus der Baar kommen mit zwei Siegen auf den Ettenberg. Die Heimmannschaft muss sich ganz gewaltig gegenüber dem Dienstagspiel steigern, wenn sie nicht leer ausgehen soll.

SV Tuningen – SV Kolbingen (So., 15 Uhr). Die Tuninger setzen in diesem wichtigen Spiel auf den Heimvorteil. Nur wer von beiden Teams den erhofften Dreier einfährt, bleibt zunächst einmal vorne.

FV Fatihspor Spaichingen – SC 04 Tuttlingen II. Bei beiden Teams, vor allem bei der Heimmannschaft, wird es darauf ankommen, welche Spieler zur Verfügung stehen. Setzt es eine erneute Niederlage für die Platzherren ab, müssen die Gastgeber aufpassen, dass sie nach dem Abstieg nicht durchgereicht werden.

FSV Denkingen – SpVgg Trossingen II. Nach zwei Punkteteilungen sollte sich beim FSV Denkingen am Sonntag der erste Sieg einstellen. Gegen die Spvgg-Reserve aus Trossingen ist dies kein leichtes Unterfangen.

SV Wurmlingen – SV Renquishausen. In Wurmlingen hängen die Punkte für die Gäste immer sehr hoch. Auch der SV Renquishausen wird dies zu spüren bekommen. Für den SVW spricht der Heimvorteil.

FSV Schwenningen – FC Frittlingen. Im Schwenninger Moos ist die FSV der Platzhirsch. Der FC Frittlingen muss sich gegenüber dem Mittwochspiel schon ganz gewaltig steigern, wenn er nicht ohne Punkte heimfahren will.

TV Wehingen – VfL Nendingen. Die Heimelf ist nach zwei Niederlagen in der Tabelle ganz unten beheimatet. Mit dem VfL Nendingen reist eine Mannschaft an, die bisher noch nicht verloren hat und auch am Sonntag einen Dreier anstrebt.