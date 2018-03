Titel-Hattrick für TC-Herren

Die Tennis-Herren 40 des TC RW Tuttlingen haben den Titel-Hattrick perfekt gemacht. Im dritten Jahr in Folge sicherten sie sich die Meisterschaft in der höchsten Liga auf Bezirksebene in der Winterrunde. Nach Siegen über den TC Schwenningen (3:3/7:6-Sätze), den TC Tübingen (6:0), den TC Dettingen (5:1) und die TA TV Neufra (4:2) stand der Erfolg fest. Jan Wölfle, Hans-Jürgen Schneck, Jürgen Siglinger und Axel Kohlrusch sowie Tomasz Czyz, Michael Schuler, Michael Krause und Andreas Kaufmann trugen ihren Teil zur Meisterschaft bei. Beste Punktesammler waren Siglinger und Schneck mit einer 8:0-Bilanz im Einzel und Doppel. Am Samstag treffen die Tuttlinger um 18 Uhr in Tuttlingen auf die TA Spfr. Salzstetten, den Staffelligasieger der anderen Gruppe. Im Entscheidungsspiel geht es um den Bezirksmeistertitel des Tennisbezirks E, der zur Teilnahme an der Endrunde zur Württembergischen-Hallenmeisterschaft der Senioren Herren 40 berechtigt.