Titel Fairtrade-Stadt für zwei Jahre vergeben

Die Stadt Tuttlingen hat erneut alle Kriterien der Kampagne Fairtrade-Towns erfüllt und darf somit weiterhin den Titel Fairtrade-Stadt tragen. Als neuer Kooperationspartner ist das Fürstenberg Irish Pub in Tuttlingen hinzugekommen.

Dort trafen sich am vergangene Woche unter anderem Oberbürgermeister Michael Beck und Irish-Pub-Geschäftsführer Michael Steiger, der seine eingerahmte Teilnahmeurkunde entgegennahm. „Die Stadt ist schon vor längerer Zeit an mich herangetreten mit dem Thema Fairtrade. Mit einem kleinen Nebenprodukt wollte ich nicht starten“, betonte Steiger und fügte hinzu: „Ich war froh, dass mein Haupt-Kaffeeanbieter in sein Sortiment das Fairtrade-Produkt aufgenommen hat.“ Der fair gehandelte Bio-Kaffee enthalte biologisch angebaute Arabica- und Robusta-Bohnen aus Mexiko, Peru und Tansania.

Durchgängig im Angebot

Michael Steiger stellte auch seine Betriebe in Villingen und Schwenningen auf den Fairtrade-Kaffee um. Für die Kunden ist das Siegel in den Karten deutlich sichtbar. „Wenn ich so ein Siegel führe, dann muss ich auch dahinterstehen, ansonsten würde solch ein Fairtrade-Siegel verwässern“, sagte Steiger.

„Dass einer der größten Gastronomen und der wichtigste und beste unserer Stadt hier als Leuchtturm mitmacht, ist sehr wichtig, weil dadurch andere angesteckt werden“, lobte Oberbürgermeister Michael Beck das Engagement.

Laut Beck gebe es 17 Einzelhändler in der Stadt, vier Supermärkte und acht Gastronomen, die Fairtrade-Produkte anbieten und „vorbildlich vorangehen“. Das sei wichtig, um ein Stück weit das eigene Verhalten zu verändern. „Wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, können wir im Kleinen etwas verändern“, sagte der Oberbürgermeister.

Tuttlingen ist seit 2014 Fairtrade-Stadt. Die Stadt erfüllt erneut alle Kriterien, wie den Bestand der Steuerungsgruppe in verschiedenen Bereichen, das Angebot von Fairtrade-Produkten im Einzelhandel, die Fairtrade-Förderung von öffentlichen Einrichtungen oder die öffentliche Wahrnehmung und Streuung von fairem Handel. Durch dieses Engagement nehme laut Mitteilung von Transfair-Geschäftsführer Dieter Overath die Stadt eine Vorreiterrolle ein und setze ein Zeichen für eine gerechtere Welt mit fairen Handelsbeziehungen. Dadurch verhelfe Tuttlingen den Produzentengruppen zu einem verbesserten Einkommen. Die Stadt erhielt somit für weitere zwei Jahre die Zertifizierung für den Titel Fairtrade-Stadt.