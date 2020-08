Warum Bäume auch im Sommer einen frischen Schnitt benötigen, haben Experten beim Baumschnittkurs des Durchhauser Obst- und Gartenbauvereins erläutert.

Gut besucht war der Sommerschnittkurs des OGV am Samstag bei hochsommerlichen Temperaturen in Durchhausen. Die Idee zu der Veranstaltung entstand bereits beim Auftakt der Streuobsttage des Kreises im Februar 2020 an gleicher Stelle, auf der Streuobstwiese direkt unter der auf 777 Metern gelegenen Albvereinshütte über dem Durchhauser Dorf. Beim OGV war man zunächst skeptisch, ob während der Ferienzeit und Corona der Termin im August sinnvoll wäre.

Aber Robert Wittge hatte ein ausgefeiltes Programm zusammengestellt und auch für die notwendigen Hygieneeinrichtungen gesorgt. Mit dem Kreisvorsitzenden Hans Weber (Deilingen), Alfred Schaz (Neuhausen ob Eck) und Ilja Herrmann (Radolfzell) konnte Wittge drei kompetente Referenten gewinnen. Yvonne Ganter, Vorsitzende der Ortsgruppe des Albvereins, stellte die Albvereinshütte zur Bewirtung und das nötige Servicepersonal zur Verfügung.

Die maximale Teilnehmerzahl wurde auf 30 Personen beschränkt. So gerüstet freute sich der Veranstalter, dass er 29 Gäste auf dem Scheckenbühl begrüßen konnte. Hans Weber eröffnete den Kurs mit einer Einführung über Sinn und Zweck des Sommerschnittes und der Biologie der Baumarten. Die nötigen Pflegegeräte wurden dabei vorgestellt. Es folgten Schnittvorführungen zur Veranschaulichung der Vorträge.

In der Mittagspause gab es die Verkostung von Streuobstprodukten einer regionalen Mosterei. Am Nachmittag waren dann alle Teilnehmer gefragt. Es folgte die Fortsetzung mit praktischen Schnittübungen in kleinen Gruppen unter der Anleitung der Referenten. Abgerundet wurde der Sommerschnittkurs durch eine Gesprächsrunde mit Tipps und Tricks für lebhafte Bäume.