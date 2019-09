Tim Baur und Stefan Rutschmann sichern knappen Sieg

Der ASV Nendingen hat in der Ringer-Oberliga beim KSV Neckarweihingen 16:14 gewonnen. Tim Baur und Stefan Rutschmann sicherten in den letzten beiden Kämpfen mit einem knappen Sieg beziehungsweise einer knappen Niederlage den Mannschaftssieg.

Im ersten Kampf trafen zwei Top-Athleten aufeinander. Die technischen Finessen, die beide Sportler zeigten waren allein schon den Eintritt wert. Siegessicher schickten die Nendinger ihren Topringer Ghenadie Tulbea auf die Matte. Dabei hatte man jedoch die Rechnung ohne den Georgier Ramaz Darchidze gemacht, der Tulbea überraschend deutlich mit 14:6-Punkten bezwang.

Ivan Polisciuc brachte die Nendinger dann jedoch in Führung. Mit einer Schleuder legte er seinen Gegner auf die Schultern. Veaceslav Mamulat ließ sich gleich überraschen und lag mit zwei Wertungspunkten zurück. Danach sammelte er jedoch konzentriert Punkt für Punkt und siegte kurz nach der Pause 18:2. Marc Buschle hatte mit Przemslaw Maczak ein polnisches Kraftpaket zum Gegner. Immer wieder startete er schöne Angriffe, der starke Pole war ihm kräftemäßig jedoch überlegen und fing jede Aktion ab. Buschle unterlag 1:4. Die Gewichtsklasse bis 66 kg konnte der ASV erneut nicht besetzen, so dass die Punkte an die Heimringer aus dem Ludwigsburger Vorort gingen. Der Pausenstand von 9:8 für die Gastgeber deutete auf einen engen Kampf hin.

Nach der Pause brachte Max Stumpe die Nendinger auf die Siegesstraße, die sie nicht mehr verlassen sollten. Mit einem Schultersieg nach nur 55 Sekunden demonstrierte er seine Überlegenheit. Schwerer zu kämpfen hatte Trainer Baris Diksu mit seinem jungen Gegner. Er beherrschte ihn zwar, hatte bei seinem 8:0-Sieg mit der passiven Ringweise seines Gegners jedoch keinen Spaß. Mihai Ozarenschi traf mit Beat Schaible auf einen jungen guten deutschen Ringer. Er kam mit seinen Aktionen nie richtig durch. Sein Gegner reagierte immer schnell und konterte Ozarenschi aus. Mit 14:6-Punkten ging der Sieg unerwartet an den Neckarweihinger Ringer.

In den letzten beiden Kämpfen lag es nun an Baur und Rutschmann, den Mannschaftssieg zu sichern. Tim Baur meisterte seine Aufgabe mit Bravour. Gegen seinen defensiv eingestellten Gegner kam er nur schwer durch, siegte aber nach einer großen Energieleistung mit 2:1-Punkten. Im letzten Kampf lag es an Stefan Rutschmann, den Sieg zu retten. Seine knappe Niederlage von nur 3:6 wurde von den Mannschaftskollegen wie ein Sieg gefeiert. Der 16:14-Gesamtsieg war perfekt.

Der Kampfverlauf, Nendingen zweit genannt: 57 kgF: Ramaz Darchidze – Ghenadie Tulbea 3:0 (PS 14:6). - 130 kg G: Ernst Pfahl – Ivan Polisciuc 0:4 (SN). - 61 kg G: Johann Penner – Veaceslav Mamulat 0:4 (TU). - 98 kg F: Przemslaw Maczak – Marc Buschle 2:0 (PS 4:1). - 66 kg F: Maximilian Schroth (Neckarweihingen) kampflos Sieger. - 86 kg G: Sascha Giese – Maximilian Stumpe 0:4 (SN). - 71 kg G: Benedikt Glock – Baris Diksu 0:3 (PN 0:8). - 80 kgF: Beat Schaible – Mihai Ozarenschi 3:0 (PS 14:6). - 75 kg F: Alexander Jakob – Tim baur 0:1 (PN 1:2). - 75 kg G: Marcel Gabriel – Stefan Rutschmann 2:0 (PS 6:3). Endstand 14:16. - Im nächsten Kampf erwartet der ASV Nendingen am Samstag, 28. September, den RSV Benningen.