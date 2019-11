Tim Baur sichert ASV das Unentschieden

Die Siegesserie der Nendinger Oberligaringer ist gestoppt worden. Beim RSV Benningen gab es ein 17:17-Unentschieden. Die Gastgeber, die den Nendingern in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme bereiteten, nutzten das Fehlen von Ghenadie Tulbea und Stefan Rutschmann und erkämpften sich so das Remis.

Die Gewichtsklasse bis 57 kg wurde seitens Nendingen nicht besetzt, so dass Benningen mit 4:0-Punkten in Führung ging. Die Führung weiter ausbauen konnten die Benninger dann beim Schwergewichtskampf. Sie schickten den Spitzenringer Maciej Balawender gegen Marc Buschle auf die Matte. Der starke Pole sammelte Punkt um Punkt zum 8:0-Sieg. Erneut überraschen konnte Veaceslav Mamulat. Wieder stilartfremd trat er gegen Stoyko Rusev an und siegte zur großen Überraschung mehr als deutlich mit 9:0-Wertungspunkten. Wenig Mühe hatte Ivan Polisciuc bei seinem schnellen Überlegenheitssieg. Im letzten Kampf vor der Pause verletzte sich Chris Ruhnau und konnte den Kampf nicht zu Ende ringen. Pausenstand 11:7 für Benningen.

Das Ergebnis wieder ausgleichen konnte dann Mihai Ozarenschi, der gegen Andre Flick ebenfalls schnell zu einem Überlegenheitssieg kam. In diesem Hin und Her ging es weiter. Baris Diksu musste sich stilartfremd knapp nach Punkten geschlagen geben. Den knappen Punkterückstand glich Max Stumpe mit einem hart erkämpften 10:4-Punktsieg gegen Dragan Markovic wieder aus. Erwartungsgemäß war für Murat Özdir gegen Krzysztof Banczyk nichts zu holen. Er unterlag entscheidend.

Beim Stand von 17:13 lag es somit einmal mehr an Tim Baur, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. In gewohnt sicherer Manier siegte er bereits nach 32 Sekungen per Schultersieg und rettete den Nendingern somit das 17:17-Unentschieden.

Im nächsten Kampf empfängt der ASV Nendingen am Samstag, 23. November, um 20 Uhr in der Tuttlinger Mühlauhalle den Tabellenzweiten SG Weilimdorf. Die Nendinger wollen sich für die 15:16-Hinkampfniederlage revanchieren.

Der Kampfverlauf, Nendingen zweitgenannt: 57 kg G: Ermikan Mehmedov (Benningen) kampflos Sieger. Stand 4:0. - 130 kg F: Maciej Balawender – Marc Buschle 3:0 (PS 8:0). Stand: 7:0. - 61 kg F: Stoyko Rusev – Veaceslav Mamulat 0:3 (PN 0:9). Stand: 7:3. - 98 kg G: Fabio Sax – Ivan Polisciuc 0:4 (TU 0:15). Stand: 7:7. - 66 kg G: Arkadiusz Gucik – Chris Runau 4:0 (Aufgabesieg). Stand: 11:7. - 86 kg F: Andre Flick – Mihai Ozarenschi 0:4 (TU 0:16). Stand: 11:11. - 71 kg F: Patryk Goluchowski – Baris Diksu 2:0 (PS 7:0). Stand: 13:11. - 80 kg G: Dragan Markovic – Maximilian Stumpe 0:2 (PN 4:10). Stand: 13:13. - 75 kg G: Krzysztof Banczyk – Mura Özdir 4:0 (SS nach 4.30 Minuten). Stand: 17:13. - 75 kg F: Martin Barth – Tim Baur 0:4 (SN nach 32 Sekunden). Endstand: 17:17. - Kampfrichter: Lothar Herzog (Sulgen).