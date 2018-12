Tim Baur macht im letzten Kampf Nendinger Sieg perfekt

Der Ringer-Oberligist ASV Nendingen hat das Duell beim SVFellbach 20:17 gewonnen. Die Entscheidung zu Gunsten der Gäste fiel erst im letzten Kampf. Der ASV wahrte mit diesem Erfolg seine Chance auf die Vizemeisterschaft.

In einigen Gewichtsklassen umgestellt verlangten die Gastgeber den Donautälern alles ab. Die Punkte in der Klasse bis 57 kg gingen wie gewohnt kampflos an den Gegner. Marc Buschle glich im darauffolgenden Kampf jedoch aus, da er seinen Gegner mit 15:0-Wertungsunkten von der Matte fegte.

Eine gute Leistung zeigte Khamza Temarbulatov, der gegen den georgischen Top-Ringer Ramaz Darchidze nur mit 4:15-Punkten unterlag. Paul Wahl, der Gegner von Ivan Polisiuc, verletzte sich im Kampf und musste aufgeben. Überzeugend agierte Baris Diksu, der Murtuz Magomedov beherrschte und zu einem Überlegenheitssieg kam. Zur Pause stand es somit 12:7 für Nendingen.

Mihai Ozarenschi hatte mit Pouria Taherkani einen Gegner, dem er im Hinkampf entscheidend unterlag. Die ersten drei Minuten hielt der ASV-Athlet gut mit und konnte den Kampf relativ offen halten. In der zweiten Hälfte drehte der iranische Ringer Taherkani auf und siegte letztendlich überlegen.

Die Führung ausbauen konnte Leon Gerstenberger, der mit einem Überlegenheitssieg vier Punkte auf das Nendinger Konto verbuchte. Stefan Rutschmann musste sich auf beiden Schultern geschlagen geben. Tomasz Krol machte es nach der deutlichen Vorkampfniederlage besser und verlor gegen den starken Moritz Wahl nur mit 0:4-Wertungspunkten.

Vor dem letzten Kampf lagen die Nendinger 16:17 zurück. Nun lag es an Tim Baur, den Sieg für die Gäste zu sichern. Diese Aufgabe löste er bravourös und siegte schnell mit 16:0-Punkten zum 20:17-Gesamtsieg.

Der Kampfverlauf, Fellbach zuerst genannt: 57 kg G: Korphong Hüttenmoser (Fellbach) kampflos Sieger. Stand: 4:0. - 130 kg F: Alexander Illi – Marc Buschle 0:4 (UN 0:15). Stand: 4:4. - 61 kg F: Ramaz Darchidze – Khamza Temarbulatov 3:0 (PS 15:4). Stand: 7:4. - 98 kg G: Paul Wahl – Ivan Polisciuc 0:4 (Aufgabe-Niederlage). Stand: 7:8. - 66 kg G: Murtuz Magomedov – Baris Diksu 0:4 (UN0:15). Stand: 7:12. - 86 kg F: Pouria Taherkhani – Mihai Ozarenschi 4:0 (TÜ 15:0). Stand: 11:12. - 71 kg F: Otto-Christian Madejczk – Leon Gerstenberger 0:4 (UN 0:15). Stand: 11:16. - 80 kg G: Aron Heumann – Stefan Rutschmann 4:0 (SS). Stand: 15:16. - 75 kg G: Moritz-Niklas Wahl – Tomasz Krol 2:0 (PS 4:0). Stand: 17:16. - 75 kg F: Dominik Heeg – Tim Baur 0:4 (UN 0:16). Endstand: 17:20. - Kampfrichter: Peter Wagner (Bad Wimpfen).