Mit Tim Baur ist beim „Flatz Austria Open“, ein mit fast 300 Teilnehmern aus 19 Nationen besetztes großes Ringer-FILA-Turnier im österreichischen Wolfurt, auch ein großes Talent des ASV Nendingen am Start gewesen. Mit dem dritten Platz in der Klasse bis 69 kg der Junioren schnitt er dabei unter den 23 Startern hervorragend ab.

Auf Anraten des Bundestrainers trat der Nendinger nicht in der Klasse der Kadetten an, der er eigentlich noch angehört, sondern in der älteren Juniorenklasse gegen enorm starke internationale Konkurrenz. So traf Tim Baur nach einem Überlegenheitssieg gegen den Schweizer Tanguy Darbellay schon im zweiten Kampf auf den späteren überlegenen Turniersieger, den Franzosen Abdullah Tomov aus Nizza, gegen den er chancenlos war.

Doch in der Hoffnungsrunde setzte sich der ASV-Ringer klar gegen den Polen Martin Smicka durch und zog so in den Kampf um Platz drei ein. Hier traf er auf den Schweizer Michael Bucher, gegen den er sich nach hartem Kampf knapp mit 8:6 durchsetzte. Tim Baur hatte sich damit als zweitbester Deutscher hinter dem zweitplatzierten deutschen Juniorenmeister Dawid Wolny (TSV Gailbach) einen Platz auf dem Podest erkämpft und kann damit selbstbewusst in die nächsten Turniere gehen.

Zunächst allerdings ging es am Montag schon nach Freiburg zu einem DRB-Lehrgang, um sich dort noch besser auf die kommenden Einzelmeisterschaften vorzubereiten. (fr)