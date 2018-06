Tierheimfest ist tierisch schön

Zahlreiche kleine und große Besucher haben bei schönem Wetter jetzt den Weg hinaus ins Tuttlinger Tierheim zum Tierheimfest gefunden. Die Vorsitzende des Tierschutzvereins Tuttlingen, Christine Dold, und ihr Team an ehrenamtlichen Helfern hatten keine Mühen gescheut, die Gäste mit selbstgemachten Speisen und Kuchen zu verwöhnen. Und auch ansonsten hatten die Tierheimmitarbeiter hatten alle Hände voll zu tun. Den ganzen Tag über gab es Führungen durchs Tierheim, Beratungen und viele wertvolle Tipps für die standen sie Interessierten zur Seite. Sicherlich werden auch einige vierbeinige Tierheimbewohner in nächster Zeit in ein neues Zuhause vermittelt werden.

Das Programm wurde abgerundet durch die Vorführungen der ASB-Rettungshundestaffel unter der Leitung von Barbara Hintermeister. Der Höhepunkt des Festes war auch dieses Jahr die Struppi-Parade. Das Publikum hatte es sehr schwer unter den 18 Hund-Mensch-Teams, das beste Team auszusuchen. Auf Platz 1 landete dann Lucy mit ihrem Frauchen Nadine Wolf. Das Siegerteam wurde anschließend von der Tierfotografin, Jasmin Büttner, ins rechte Licht gerückt und abgelichtet. Alles in allem ein sehr gelungenes Fest zum Wohle der Tiere.