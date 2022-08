Tiefbauarbeiten für Seltenbachdole starten

Umfangreiche Tiefbauarbeiten starten am Montag, 29. August, in der Oberen Hauptstraße. Die Seltenbachdole wird erneuert. Dies ist laut Mitteilung mit erheblichen Einschränkungen für den Verkehr am ZOB, an der Durchfahrt Schützenstraße/Zeughausstraße und in der Oberen Hauptstraße verbunden.

Nach jahrelanger Planung startet die Stadtentwässerung Tuttlingen mit einem ihrer größten Bauprojekte – der Sanierung der Seltenbachdole. Die bestehende Dole weist bauliche Schäden auf und muss außerdem vergrößert werden, um die bei Starkregenereignissen anfallenden Wassermengen abführen zu können. Bislang fließen in der Dole das Bach- und Regenwasser gemeinsam mit dem Mischwasser der bebauten Fläche der Süd- und Südoststadt ab. Zukünftig sollen die Wasserströme getrennt werden, um den Betrieb der nachfolgenden Regenbecken und der Kläranlage zu optimieren und letztlich die Wasserqualität der Donau zu verbessern.

Ab Montag bis voraussichtlich Ende des Jahres wird der Abschnitt in der Oberen Hauptstraße erneuert. Mit den größten Einschränkungen muss der Verkehr jetzt zu Beginn der Baumaßnahme bis voraussichtlich Ende September rechnen, wenn die Bauarbeiten am ZOB durchgeführt werden. Während dieser Phase ist die Durchfahrt zwischen Schützenstraße und Zeughausstraße gesperrt, so dass für den Individualverkehr in Richtung Westen weiträumige Umleitungen in Kauf zu nehmen sind.

Der Busverkehr wird den ZOB in entgegengesetzter Richtung befahren. Die Bussteige werden provisorisch auf den Außenseiten des ZOB eingerichtet. Die Zufahrt zum Parkhaus Innenstadt wird umgeleitet und separat ausgeschildert.

Während der Bauzeit ist auch mit Einschränkungen im Straßenverkehr der angrenzenden Straßen und mit einem erhöhten Lärmaufkommen zu rechnen. Die Stadtentwässerung bittet im Hinblick auf die Sicherstellung der Regen- und Abwasserableitung um Verständnis für diese Behinderungen.

Die Zufahrt zu den jeweiligen Wohnhäusern ist eingeschränkt möglich. Alle Anwohner werden per Briefeinwurf über zeitlich begrenzte Einschränkungen informiert. Das Bauvorhaben wird im Auftrag der Stadtentwässerung durch das Bauunternehmen Uhrig Straßen- und Tiefbau GmbH ausgeführt. Zu den weiteren Bauphasen wird entsprechend dem Baufortschritt separat informiert.