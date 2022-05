THW präsentiert sich auf der Ausbildungsbörse

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einer der ersten Präsentationen seit Beginn der Pandemie gab es jetzt für den THW Ortsverband Tuttlingen bei der Ausbildungsbörse in Tuttlingen. Vor dem Haupteingang der Stadthalle konnte man sich zwei Tage lang über das THW informieren. Neben einem Gewinnspiel konnte man auch mal selber ausprobieren, wie ein Hebekissen funktioniert, oder wie man mit einem hydraulischen Spreizer umgeht.

Fragen über eine Ausbildung gab es auch, da wurde allerdings darauf verwiesen, dass eine klassische Ausbildung nicht möglich ist, aber einen Ausbildung in verschiedenen Fachbereichen möglich ist. Bevor es jedoch zu solch einer Fachausbildung kommt, werden eine Grundausbildung und die Zugehörigkeit zum THW Voraussetzung und es ist alles Ehrenamtlich. Angesprochen wurden überwiegend Jugendliche, die neben einer Ausbildung oder Arbeit in einem Betrieb ihre Fertigkeiten und Interessen in einer der Fachgruppen des THW einbringen möchte und so eine Freizeitgestaltung bekommt, wo es möglich ist Beruf und Freizeit miteinander zu verbinden oder wo man etwas anderes macht wie das, was man lernt und im Beruf ausübt, um seinen eigenen Horizont zu erweitern und um vielseitiger zu werden.

Informiert haben sich Jugendliche und Eltern über das technische Equipment und dessen Einsatzmöglichkeit um herauszufinden ob einer der THW Fachgruppen in das Interessengebiet der Person passt. Interesse gezeigt haben aber auch Ausbilder, die auf der Ausbildungsbörse ihren Betrieb repräsentierten. Über die zwei Tage gab es eine positive Tendenz, wo auch die weiblichen Jugendlichen Interesse an der Technik, dem Equipment und den Aufgaben des THW zeigten.