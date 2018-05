Thomas Roser siegt bei Crosslauf in Radolfzell

Thomas Roser aus Tuttlingen hat beim Crosslauf in Radolfzell das Rennen der Männer auf der Kurzstrecke gewonnen. Der für den SV Reichenau startende Leichtathlet erreichte nach 3500 Metern und 15.30 Minuten das Ziel. Es sei ein schwerer Lauf gewesen, meinte Roser. Eine Steigung von 20 Prozent auf 300 Metern, Matschpassagen sowie giftige und kurze Anstiege machten den Sportlern auf dem unwegsamen Gelände zu schaffen. Für Roser war der Erfolg ein gutes Zeichen. „Es geht wieder aufwärts“, meinte der Tuttlinger, der in den zwei Wochen zuvor nur zweimal laufen konnte. Der Wettbewerb in Radolfzell gehört zur 40. Hegau-Bodensee Crosslaufserie. In der Gesamtwertung liegt Roser nach dem vierten Lauf auf dem dritten Platz. Sein Traum ist es, in diesem Jahr bei dieser Serie auf dem Podest zu stehen. Der fünfte und letzte Lauf findet am Sonntag, 25. Februar, in Stockach-Hindelwangen statt. (pm)