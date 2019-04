Thiergarten: Neue Gespräche mit Eigentürmern geplant

Aufschub für das Neubaugebiet Thiergarten West: Oberbürgermeister Michael Beck hat in der Sitzung des Gemeinderats am Montag den Punkt Thiergarten von der Tagesordnung gestrichen. Erst im Juni oder Juli sollen die Thiergarten-Pläne erneut auf den Tisch kommen.

Drei weitere Grundstückseigentümer hätten sich mittlerweile bei der Stadtverwaltung gemeldet und ihre Verkaufs- oder Tauschbereitschaft signalisiert, sagte Beck im Redaktionsgespräch im Vorfeld der Gemeinderats-Sitzung. In einem Fall handelt es sich laut Karin Kohler, Leiterin des Fachbereichs Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Forst, um eine größere Fläche in „zentraler Schlüsselposition“.

Wie bereits berichtet, hatte die Stadtverwaltung vor knapp drei Wochen die reduzierten Pläne für das Neubaugebiet Thiergarten West vorgestellt. Nachdem es nicht gelungen war, genügend Grundstücke aufzukaufen, sollte nur noch der östliche Teil erschlossen werden.

Die große oder die kleine Variante für das Neubaugebiet?

Nun könnte das Wohngebiet doch größer werden: Sollten die Verhandlungen mit den Eigentümern erfolgreich verlaufen, könnte auch die dem Rußberg zugewandte Fläche, westlich der Balinger Straße, zumindest zum Teil erschlossen werden. Außerdem hoffe man, dass sich noch weitere Grundstücksbesitzer melden, so Beck. Sobald alle Verträge unterschrieben seien, werden man im Gemeinderat wieder darüber beraten.

Wenig hält Beck indes von Vorgehensweisen wie aktuell im Fall des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer. Unter Berufung auf Paragraf 176 des Baugesetzbuches, der ein Baugebot beinhaltet, sollen in Tübingen Grundstückseigentümer zum Bebauen ihrer Grundstücke oder zum Verkauf an die Stadt Tübingen genötigt werden. Ein ähnliches Vorgehen für Tuttlingen schließt jedoch Beck aus. „Das halte ich nicht für klug“, sagte er. Man lege sich ansonsten mit den Menschen an, „die man morgen wieder braucht“.

Dass es auch Bürger gibt, die ihre Grundstücke nicht verkaufen möchten, kann Beck durchaus verstehen. „Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand ein Grundstück hat und das an seine Kinder weitergeben möchte“, sagte er. Weniger Einsicht habe er jedoch, wenn sich auf einem Grundstück bereits seit vielen Jahrzehnten nichts tue.

Aus diesem Grund wolle die Stadtverwaltung alsbald eine neue Runde starten und manch einen Eigentümer anschreiben. Zwei Mal hatte die Stadtverwaltung seit 2015 an alle Baulücken-Besitzer Briefe verschickt – „die Resonanz war zurückhaltend“, sagte Karin Kohler.

530 Wohneinheiten für die nächsten zwei Jahre

Generell schlecht stuft Beck den Tuttlinger Wohnungsmarkt jedoch nicht ein. Mankos sind Bauplätze für Einfamilien- und Doppelhäuser, „die fehlen uns“, so das Stadtoberhaupt. Hier sind es die Teilorte, die aushelfen: 32 Bauplätze entstehen im Nendinger Gebiet „Unter dem Hägle 2“, 25 im Möhringer „Heuhäusle“ und 24 sind in Eßlingen geplant – die entsprechenden Aufstellungsbeschlüsse hat der Gemeinderat am Montag beschlossen (wir werden berichten).

Ansonsten werden in Tuttlingen in den kommenden zwei Jahren rund 530 neue Wohneinheiten entstehen. Darunter sind Projekte, wie die Bebauung des Areals der Alten Feuerwache, die Reihenhäuser im Koppenland oder das Marquardt-Areal. Auch Projekte der Wohnbau kommen hinzu – etwa am Honberg oder Schafrain. „Auch in den letzten Jahren haben wir viel hingebracht“, sagt der OB.

Ein Stadt-Wachstum um jeden Preis will Beck dennoch nicht. „Es muss ein homogenes Wachstum sein“, sagt er, "so, dass es stetig und gesund ist".