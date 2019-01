Therese Will feiert den 95. Geburtstag

Das hätte sie selbst niemals gedacht: Die Pfarrhaushälterin Therese Will feiert am 29. Januar ihren 95. Geburtstag. Pfarrer Miroslav Uglijar hat für sie eine Feier organisiert.

Therese Will ist ganz bescheiden. „Eigentlich wollte ich ja gar keine Geburtstagsfeier“, verrät Will im Gespräch mit unserer Zeitung und ergänzt: „Na gut, dann feiern wir eben.“ Am Tag ihres Geburtstags soll alles zuhause im beschaulichen und gemütlichen Rahmen ablaufen. Nicht so am Samstag, 2. Februar. Für den Tag stellte Pfarrer Miroslav Uglijar ein Beisammensein im größeren Stil in einer Pizzaria in Tuttlingen auf die Beine. Der Geistliche rechnet mit 40 bis 50 Gästen. „Lassen wir es auf uns zukommen. Wir sind gespannt, wer kommt“, sagte Therese Will.

Für jeden Gastein Geschenk vorbereitet

Sie jedenfalls ist für ihren 95. Geburtstag gerüstet. „Ich habe für jeden Gast ein Geschenk vorbereitet“, erzählt sie. Immer wieder während des Gesprächs mit unserer Zeitung steht sie auf und präsentiert stolz ihre verschiedenen Bastelarbeiten. Schnell wird klar: Basteln ist ihre Leidenschaft. „Das war schon immer so“, betont sie.Figuren, Adventskränze für die Weihnachtszeit, Tischgedecke und selbst entworfene Kerzenhalter zieren ihren Wohnbereich. Unserer Zeitung schenkte sie einen Schneemann. „Fridolin“, taufte sie ihn kurzerhand. Auf dem Kopf trägt er eine Mütze. „Die habe ich selbst gestrickt“, fügte Will hinzu. Auch Häkelarbeiten bis ins kleinste Detail schmücken ihren Wohnzimmertisch.

Häkeln, Stricken und Lesen – „all das geht noch ohne Brille“, freut sie sich. Von Krankenhausaufenthalten blieb auch sie nicht verschont. Erst vor wenigen Wochen entkam sie gerade noch so einem Schlaganfall. Jetzt sei sie aber bereit für ihren Geburtstag. Was sie sich zum 95. Geburtstag wünscht, darüber musste Therese Will nicht lange nachdenken. „Ich wünsche mir ihn“, sagte sie und zeigt dabei auf Pfarrer Uglijar. Dem Alter geschuldet benötigt sie Unterstützung im Haushalt. Diese bekommt sie von ihrem Pfarrer, der sich im Ruhestand befindet aber noch Aufgaben, beispielsweise im Krankenhaus, übernimmt. Weit mehr als zehn Jahre assistierte sie ihm aus Haushälterin, jetzt ist er mehr und mehr im Alltag gefragt. Eine Aufgabe, die der Pfarrer gerne übernimmt. „Ohne ihn gäbe es mich nicht mehr“, ergänzte sie verbunden mit dem Wunsch, auch weiterhin zu Hause leben zu können.

In Fremdsprachen sehr bewandert

„Ich war Dolmetscherin für den Staat und habe englisch, französisch, italienisch und spanisch gesprochen. Das hat mich fit gehalten. Französisch kann ich immer noch“, erklärt Therede Will ihre geistige Fitness. Fit hält sich die Pfarrhaushälterin auch anderweitig. „Wenn es draußen nicht glatt ist, gehe ich spazieren. Aber ohne meinen Rollator geht es nicht mehr“, sagte sie.

Bescheiden wie sie ist, wünscht sich Therese Will nur einen kleinen Zeitungsbericht zu ihrem 95. Geburtstag. Auf die Frage, ob es zu ihrem 100. Geburtstag in fünf Jahren dann ein paar mehr Zeilen sein dürfen, antwortete sie: „Einverstanden“.