Cornhole ist eine Randsportart, die in Nendingen einige Liebhaber gefunden hat. Am vergangenen Samstag wurden die zweiten Ortsmeisterschaften im Teilort ausgetragen – Theo Schilling gewann.

Der zweite Platz ging an Robin Greiner, der sich im Finale gegen Schilling knapp geschlagen geben musste. Der dritte Platz ging an Heiko Martinic und der vierte an Michael Baumann.

Cornhole ist eine Randsportart, bei dem man ein mit Mais gefülltes Säckchen auf eine schräg angestellte Plattform werfen muss. Die Säckchen wiegen 400 Gramm und werden abwechselnd aus acht Metern Entfernung geworfen.

Es waren 22 Teilnehmer am Start, die vorab per Losverfahren in zwei Sechser- und zwei Fünfergruppen aufgeteilt wurden. Acht von ihnen schafften es ins Viertelfinale, danach wurden im Halbfinale und Finale die Sieger ermittelt.