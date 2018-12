Themenabend zu den 68ern

50 Jahre 1968er-Bewegung – und „wie alles anfing“: „Dylan, Degenhardt und ich“ heißt ein poetisch-musikalischer Abend mit dem Stockacher Kleinkünstler, Lyriker und Songschreiber Karl Kretzmer am Freitag, 28. Dezember, in Stiefels Buchladen in Tuttlingen.

„Eine kurze Reise in ein Lebens- und Zeitgefühl, das beinahe weh tat vor Sehnsucht nach dem Neuen, dem Unbekannten und Undefinierten“, beschreibt Kretzmer, selbst „gereifter Post-68er“, seine Intention. „Eine Zeit, in der die griffigen Formulierungen noch fehlten, in der man einforderte, ohne zu benennen, in der Kritik und die Suche nach Visionen sich tastend in surrealistischen Bildern und Motiven ausdrückte, bevor sie in die Fürsorge starrer politischer Konzepte überging.“

Dazu trägt er „Songs und Lyrik zwischen Dada und Moral“ vor. Eckpfeiler sind dabei Bob Dylan und der deutsche Liedermacher Franz-Josef Degenhardt, der um 1968 mit seinen Liedern wichtiger Bezugspunkt des damaligen Aufbruchs war. Der Abend beginnt um 19 Uhr, nicht um 20 Uhr, wie in einigen Ankündigungen vermerkt ist.