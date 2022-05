Theatervorführung „Die Entlastung“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Um sich spannend zu unterhalten und zudem noch ein aktuelles, viele interessierendes Problem vorgeführt zu bekommen, muss es nicht immer eine Komödie, ein Lustspiel oder ein Schwank sein. Das Theaterprojekt DIE RABEN UND DIE TAUBEN hat eindrucksvoll in bisher sechs Aufführungen des Stücks „Die Entlastung“ gezeigt, dass Theater von Amateuren auch vielschichtig, emotional berührend und nachhaltig Impulse zur Reflektion des eigenen Verhaltens geben kann. „Die Entlastung“ ist ein Schauspiel, das die Ambivalenz eines helfenden Berufsstandes zeigt. Aus der Sicht des Klinikpersonals in Person von Bettina (Krankenschwester) und Andreas (Krankenpfleger) ist ihre anstrengende Arbeit über Jahre nicht angemessen wahrgenommen worden. Obwohl sie sich für die Patienten engagieren, hat sich ihr Berufsidealismus abgenutzt. Sie sind ausgebrannt und mit ihren Erwartungen ans Leben auf der Strecke geblieben. Beide entschließen sich, ihr Leben zu ändern. Jeder auf seine Weise.

Das 2016 gegründete Theaterprojekt zeigt eine beeindruckende Inszenierung, die für ein Amateurtheater nicht immer so zu erwarten ist. Da die Inszenierung schon sechsmal sehr erfolgreich aufgeführt wurde, hat sich das Theaterprojekt entschlossen, am 17. und 18. Juni zwei weitere Vorstellungen zu spielen. Das Ensemble ist, nach einigen Spielstättenwechseln, jetzt in Wurmlingen beheimatet. Die Inszenierung hat der Autor Wilfried Linke gemeinsam mit den Akteuren Karin Kirchmann, Ulrika Bames, Ute Haller, Karl Fritsche und Alberto Petrella erarbeitet.

Beginn der Vorstellungen am 17. und am 18. Juni jeweils um 20 Uhr in Wurmlingen, Max-Planck-Str.12. Aufgrund der begrenzten Anzahl an Sitzplätzen können Karten nur im Vorverkauf über die Homepage www.theaterrabentauben.com bestellt werden.