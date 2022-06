Theaterprojekt „Spiel mit mir“ der HHRS

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Eins, zwei drei, Bühne frei!“ hieß es für die 25 Schülerinnen und Schüler der Klasse 6c der Hermann-Hesse-Realschule in einem dreitägigen Projekt mit abschließender Theateraufführung in der vergangenen Woche.

Im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" bekamen die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, das nachzuholen, was sie in den zurückliegenden Monaten nicht tun konnten: Als Klassengemeinschaft aktiv kreativ werden.

Aufgelockert durch eine Vielzahl abwechslungsreicher Theaterspiele erarbeiteten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam ihr eigenes Theaterstück. Dabei standen ihre Ideen im Zentrum: Sie entwickelten die Geschichten und Szenen, jeder konnte sich nach seinen eigenen Interessen und Talenten einbringen und selbst bestimmen, was am Ende präsentiert wird. Unterstützt und begleitet wurden sie dabei von Sabrina Milioto, einer Theaterpädagogin, Erzieherin und Clownin, und von Christian Haaß, der als Theaterpädagoge, Lernbegleiter und Sonderpädagoge arbeitet.

Heraus kam ein buntes Stück um den Landwirt „Hektor Traktor“, welches alles beinhaltete, was eine spannende Geschichte so braucht: Eine Irrfahrt in den Weltraum, eine verbotene Liebe, eine Alieninvasion, einen überlebten Flugzeugabsturz und ein Happy End mit Hochzeit und neuen Freundschaftsbünden.

Die Schülerinnen und Schüler zeigten sich begeistert von ihrem gemeinsamen Theatererlebnis und der erfolgreichen Aufführung und erlebten sich als starke Klassengemeinschaft.