Theaterfreunde kommen auf ihre Kosten

Mit einem vielseitigen Angebot für Theaterfreunde und alle, die es (wieder) werden wollen, geht die Stadthalle Tuttlingen in ihre 21. Spielzeit: Fünf Theaterabende umfasst diesmal das Abo für die Saison 2021/22. Das teilt die Stadthalle in einer Pressemitteilung mit.

Auf die Bretter bringen die Tuttlinger Hallen spannende Stoffe, renommierte Bühnen- und bekannte Schauspielstars. Vom starbesetzten Saisonauftakt mit den TV- und Filmstars Christine Neubauer, Moritz Bäckerling und ChrisTine Urspruch in der französischen Komödie „Celine“ über die Bühnenversion des Fitzek-Bestsellers „Der Seelenbrecher“ vom Berliner Kriminaltheater bis hin zum Molière-Klassiker „Die Streiche des Scapin“ spannt sich der Bogen in der neuen Spielzeit. Das Theaterabo mit fünf Vorstellungen ab 23. August in der Ticketbox gebucht werden, die Einzelkarten sind ab Montag, 30. August, im Vorverkauf zu haben.

„Bühnenkunst in vielen Facetten“ verspricht Stadthallen-Geschäftsführer Michael Baur, der einräumt, dass die „großen Klassiker diesmal nicht im Programm“ seien. „Wir wollten dem Publikum in diesen schwierigen Zeiten ganz bewusst etwas leichtere Stoffe bieten“, meint er etwa mit Blick auf den schwungvoll-unterhaltsamen und musikalischen Auftakt mit „Avanti, Avanti“ am 9. Oktober. Die Komödie von Samuel Taylor mit vielen Songs der 50er und 60er Jahre bringen die Theatergastspiele Fürth prominent besetzt mit Stefanie Hertel, Alexander Milz („Sturm der Liebe“), Musicalsänger Stuart Sumner („Tarzan“) u.a. auf die Bühne. Verfilmt von Billy Wilder und angelegt auf der Insel Ischia wurde „Avanti Avanti“ mit Jack Lemmon und Juliet Mills in den Hauptrollen zum Welterfolg. Jetzt kommt die Theaterfassung, die in Rom spielt.

Ein großes Theatererlebnis verspricht der 23. November: Peter Shaffer mit dem Tony Award ausgezeichnetes Schauspiel „Amadeus“ kann sich mit der berühmten Filmvorlage von Miloš Forman durchaus messen. Am 16. Dezember folgt das Schauspiel „Der Graf von Monte Christo“ nach dem Roman von Alexandre Dumas. Theaterlust München ist seit seiner ersten Aufführung („Die Wanderhure“) in der Spielzeit 2016/17 immer wieder gern gesehener Gast in Tuttlingen. Schon mehrfach brillierte auch das Ernst Deutsch Theater Hamburg an der Donau, jetzt bringt das Eurostudio Landgraf dessen Stück „Dinge, die ich sicher weiß“ mit (am 9. Februar). Das Schauspiel des australischen Autors Andrew Bovell ist ein vielschichtiges Stück über starke Bindungen, harmonische Geborgenheit, Liebe, Verlust, ungelebte und verwirklichte Träume.

Bühne frei für Hugo Egon Balder und Jochen Busse heißt es dann am 31. März: In „Komplexe Väter“, dem Schauspiel von René Heinersdorff, das die Komödie am Kurfürstendamm, Berlin, nach Tuttlingen bringt, versuchen drei nicht mehr ganz so junge Männer auf unterschiedliche Weise nachzuholen versuchen, was sie bei ihren Töchtern versäumt haben. Den Saisonabschluss bildet schließlich am 5. Mai „Das perfekte Geheimnis“. Die deutsche Filmversion von „Fack ju, Göhte“-Regisseur Bora Dagtekin mit Elyas M'Barek u.a. erhielt den Deutschen Filmpreis 2020 und wurde zum besucherstärksten Film des Kinojahres.

Theater-Abonnenten können auch das Karl-Valentin-Stück „Des wird doch eh nix – Ein Bayer spielt Valentin, eine Brandenburgerin muss auch“ hinzubuchen. Das Stück, mit dem Heike Feist und Andreas Nickl das Leben des klapperdürren Komikers, der aus Prinzip schwarz sah, erzählen. Es läuft am 17. September als Appetizer für die Theatersaison.