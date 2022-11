Theaterabend mit „Amadeus“ in der Stadthalle

Karten gibt es in drei Kategorien ab 24,10 Euro (inklusive Gebühren; im Wahl-Abo günstiger) bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen Rottweil, Villingen-Schwenningen und Tuttilingen, online unter

Nächster Theaterabend in der Stadthalle am Mittwoch, 23. November: „Amadeus“ – Wurde Mozart vergiftet? Die Schauspielbühnen in Stuttgart bringen ihre Erfolgsproduktion an die Donau nach Tuttlingen. Dabei glänzen Marcus Abdel-Messih und Wolfgang Seidenberg in den Hauptrollen, heißt es in der Ankündigung. Karten im Vorverkauf gibt es günstiger.

Endlich wieder Theatergenuss in der Stadthalle Tuttlingen. Am Mittwoch, 23. November, um 20 Uhr wird das von internationalen Preisen überhäufte Stück „Amadeus“ in der Stadthalle Tuttlingen zu sehen sein, heißt es in der Pressemitteilung. Nach seiner Uraufführung 1979 am National Theatre in London konnte sich das Meisterstück des britischen Autors am Broadway durchsetzen und gewann unter anderem den Tony Award 1981, den Oscar der Theaterwelt. Auch die Inszenierung der Schauspielbühnen in Stuttgart, die das Euro-Studio Landgraf auf Tournee bringt, wird von der Kritik hoch gelobt. „Für die Zuschauer (…) ein unvergesslicher Theatergenuss mit beseelter Spielfreude und unaffektiert-amüsantem Augenzwinkern“, schreibt das Westfalen-Blatt. Der vergünstigte Vorverkauf läuft.

Peter Shaffer (* 1926, † 2016) lockt mit seinem Werk „Amadeus“ seit 1979 Freunde des Theaters und der Musik auf die Theaterbühnen der Welt. Seine Broadway-Premiere erlebte sein Stück „Amadeus“ ein Jahr nach seiner Uraufführung am Broadhurst Theatre in Manhattan, wo das Stück in der Folge en suite bis 1983 mehr als 1000 Mal gespielt wurde. Die deutschsprachige Erstaufführung fand im Dezember 1981 am Burgtheater Wien statt und im gleichen Jahr gab es die deutsche Premiere in Berlin. 1984 kam es Filmadaption durch Regisseur Miloš Forman (mit F. Murray Abraham in der Hauptrolle und Tom Hulce in der Titelrolle). Der Kinohit wurde mir acht Oscars ausgezeichnet. In Tuttlingen wird das opulent gestaltete Schauspiel in zwei Akten von Regisseur Udo Schürmer bis in die Nebenrollen bestens besetzt: Marcus Abdel-Messih (als Amadeus) und Wolfgang Seidenberg (als Salieri) glänzen in den Hauptrollen. Zehn Schauspielerinnen und Schauspieler übernehmen 24 Rollen, heißt es in der Ankündigung weiter.

„Amadeus“ setzt sich mit einem Gerücht auseinander, das seit dem frühen ungeklärten Tod Mozarts immer wieder die Gemüter bewegt hat: Wurde Wolfgang Amadeus Mozart vom damaligen Hofkompositeur Antonio Salieri vergiftet? Der junge Salieri, der bereits als Kind von dem Wunsch besessen war, ein berühmter Musiker zu werden, ist – als er es rasch zum Hofkapellmeister in Wien brachte – auf einem guten Weg seinen Traum zu verwirklichen. Doch dann taucht Mozart mit seiner überlegenen Genialität in Wien auf. Salieri ist durch die geradezu provozierende Leichtigkeit von Mozarts Talents schockiert. Sein Entsetzen wandelt sich in Hass, als Mozart den braven Marsch, den Salieri zur Begrüßung des Jüngeren komponiert hat, aus dem Stegreif in eine geniale Komposition verwandelt ... Peter Shaffer zeigt in seiner Liebeserklärung an Mozart und seine Musik den immerwährenden Kampf des Talents gegen das Genie, des Mittelmäßigen gegen das Absolute.