Thea Manger und Simon Britsch dürfen beim Bezirksentscheid antreten

Der bundesweite Vorlesewettbewerb der 6. Klassen fand in diesem Jahr online per Videoeinreichung statt. Die Teilnehmer*innen filmten sich, wie sie eine dreiminütige Passage aus einem selbst ausgesuchten Buch vorlesen. Organisiert und durchgeführt wurde der Kreisentscheid im Februar von der Stadtbibliothek Tuttlingen.

Für den Entscheid „Tuttlingen Nord“ (Aldingen, Spaichingen, Trossingen, Wehingen) qualifizierten sich die jeweiligen Schulsieger Kathy Binefeld, Simon Britsch, Sofia Justus, Jamina Krämer, Julia Kopp, Elise Link, Lia Weiß und Lea Weißhart.

Für den Entscheid „Tuttlingen Süd“ (Emmingen-Liptingen, Fridingen, Immendingen, Mühlheim, Tuttlingen) haben sich die Schulsieger Lena Ebeling, Mara Carlotta Eppel, Seniz Gülebenzer, Marissa Lehrmayer, Thea Manger, Leonie Sellwig, Amy Weggler und Sarah Zepf qualifiziert.

Bewertet wurden die Leistungen jeweils von einer Jury, die sich aus Buchhändler*innen, Lehrer*innen und Bibliotheksmitarbeiter*innen sowie den Vorjahressiegern der Kreisentscheide zusammensetzte. Durchgesetzt haben sich am Ende Thea Manger von der Reischachschule in Immendingen und Simon Britsch von der Rupert-Mayer-Schule in Spaichingen. Sie dürfen nun im Bezirksentscheid antreten.