The Baseballs bringen den Rock’n’Roll auf den Honberg

Die Rock’n’Roll Band, The Baseballs, die seit zehn Jahren erfolgreich Charthits der 2000er in fetzigen Rock’n’Roll-Versionen im Stil der 50er-Jahre spielt, kommt am Donnerstag, 12. Juli, um 20 Uhr, im Rahmen ihrer Jubiläumstour „The Sun Sessions – Live 2018“ ins Festivalzelt in der Burgruine.

Seit zehn Jahren verrocken The Baseballs aus Berlin die Charts - von Beyoncé über Rihanna bis hin zu den Scissor Sisters. Die drei Musiker Basti (aus Magdeburg), Sam (aus Reutlingen) und Digger (aus Rheine) arrangieren Chart-Hits der 2000er in fetzige Rock’n’Roll-Versionen der 50er-Jahre um.

Ein Konzept, das aufgeht: Heute schwingen unzählige junge und alte Fans in ganz Europa das Tanzbein zu ihren cleveren Covers und auf ihren mitreißenden Konzerten. „Einen schöneren Beweis, musikalisch alles richtig gemacht zu haben, kann es nicht geben“, findet Honberg-Sommer-Programmplaner Berthold Honeker.

Ihr Zehnjähriges haben die drei Jungs - authentisch und dicht am Thema Rock’n‘Roll – mit der Erfüllung eines langersehnten Traums begangen: Sie buchten die legendären Sun Studios in Memphis, Tennessee, wo einst für den King of Rock’n’Roll, Elvis Presley, alles begonnen hatte. Das Rock’n’Roll-Recording-Studio schlechthin.

„Ein kleiner Raum, ein großer Traum“, sagen sie selbst. Dort entstand ein „Best of Baseballs“-Anniversary-Album. Und jetzt, wo die Sun Studio Session im Kasten ist, geht die Band mit dem Programm auf Tournee. Live wollen sie den Sun Sound so präsentieren, „dass auch dem coolsten Rockabilly der Shake in der Hand aufkocht.“

Auf der Tour „The Sun Sessions – Live 2018“ werden Sam, Basti und Digger neben ihrem „Best Of“-Programm auch neue, bisher nie aufgeführte Songs vom neuen Album präsentieren. „Wir wollen mit unseren Fans feiern wie nie zuvor. Also: Rock den Petticoat, roll die Tolle, wir übernehmen die Party-Kontrolle!“, versprechen The Baseballs.