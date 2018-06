TGT-Tänzer belegen in Altenburg Platz sieben

Das A-Team der Tanzsportabteilung der TG Tuttlingen hat beim letzten Saisonwettkampf in Altenburg in Thüringen den siebten Platz belegt. Damit belegen die Donaustädter in der Abschlusstabelle der Regionalliga Süd den guten fünften Platz unter zehn Mannschaften.

Das Lateinformations-Team der TG Tuttlingen hatte den weitesten Anreiseweg. Nach der Stellprobe und dem Orientieren auf dem unbekannten Parkett wurde die Startreihenfolge der zehn Teams ausgelost. Die Tuttlinger zogen den siebten Startplatz. In der Vorrunde zeigte das Team eine solide Leistung mit noch einigen kleinen Fehlern. In der Videoanalyse wurden diese direkt besprochen, bevor es in die Pause für die Tänzer und Zuschauer ging.

Weiter ging es mit einem kleinen Finale, in dem um die Plätze zehn bis acht getanzt wurde. Hier setzte sich das Team aus Bietigheim vor der Formationsgemeinschaft aus Fischbach/Hofheim und den Hausherren aus Altenburg durch. Im großen Finale mussten die Tuttlinger als erste Formation ran. Der letzte Durchgang verlief für die Donaustädter nicht wunschgemäß. Die anderen Teams machten es nach den Tuttlingern besser und so werteten die Wertungsrichter die Donaustädter auf den siebten Platz. Erster wurde die Formation aus Weinheim vor Nürnberg. Es folgen die Formationen aus Frankfurt/Usingen, Neumarkt und Gießen. Sechster wurde das Team aus Wiesbaden.

In der Gesamttabelle liegt Nürnberg auf dem ersten Platz und nimmt neben dem zweitplatzierten Weinheim am Relegationsturnier zur zweiten Bundesliga teil, das in diesem Jahr in Nürnberg stattfinde. Absteigen müssen Altenburg, Fischbach/Hofheim, Bietigheim und Wiesbaden. Die Tuttlinger Lateinformation wird als Gesamtfünfter auch im nächsten Jahr in der Regionalliga zu sehen sein.

Endtabelle Regionalliga Süd 2014: 1. TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A, 2. TSG Badenia Weinheim A, 3 FG Der Frankfurter Kreis/ TSC Usingen A und TSG Blau-Gold Gießen A, 5. TG Tuttlingen A, 6. Blau-Silber Neumarkt A, 7. TC Blau-Orange Wiesbaden A, 8. TSG Bietigheim A, 9. FG TSC Fischbach/TSC Metropol Hofheim A, 10. 1. TSC Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg A.

Nach einer kleinen Pause für Trainer und Tänzer werden bald schon wieder die Grundlagen für die nächste Saison gelegt. Hierfür werden immer neue Tänzerinnen und Tänzer gesucht, die im A-Team oder im B-Team, dem Nachwuchsteam der Tanzsportabteilung, Tanzen als Sport ausüben wollen. Interessierte können ganz unverbindlich vorbei kommen und mitmachen. Infos auf: tg-tut.de/sportarten/tanzsport/