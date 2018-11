TG-Volleyballerinnen überwintern auf Platz eins

Sechs Spiele, sechs Siege: Viel besser konnte das Abschneiden der Volleyballerinnen der TG Tuttlingen in der Bezirksklasse bisher nicht sein. Mit Erfolgen über die Zweit- und Drittvertretung des TV Donaueschingen verabschiedete sich der Tabellenführer in die Winterpause. Das nächste Spiel findet erst am Samstag, 16. Februar, in Bad Dürrheim statt. Bis dahin, sagt Teamsprecherin Janika Mägerle, könne „an den Schwächen gearbeitet werden“. Sonderlich viel werden die Tuttlingerinnen dann aber wohl nicht zu tun haben.

TG Tuttlingen – TV Donaueschingen III 3:0 (25:6, 25:8, 25:11). Die TG-Damen kamen gut ins erste Spiel. Gegen die junge Mannschaft aus Donaueschingen punkteten die Donaustädterinnen vor allem mit guten Aufschlägen. Nach drei Sätzen entschied die TG trotz kleinerer Fehler das Spiel für sich.

TV Donaueschingen II – TG Tuttlingen 1:3 (25:14, 20:25, 15:25, 8:25). Nach dem klaren Sieg im ersten Spiel begann Tuttlingen gegen Donaueschingen II unkonzentriert. Der TG unterliefen viele Fehler, die Annahme war schlecht und auch im Aufschlag konnte man kaum Druck machen. Die zweite Mannschaft aus Donaueschingen war deutlich stärker und machte selbst nur wenige Eigenfehler. Deshalb wurde der erste Durchgang auch 14:25 abgegeben. Im zweiten Satz wurde die Kommunikation innerhalb der Mannschaft besser und Tuttlingen knüpfte an die Leistung aus dem ersten Spiel an. Der Aufschlag, die Abwehr und die Platzierung der Bälle wurden besser. Nach dem 25:20 im zweiten Durchgang war der Knoten geplatzt. Tuttlingen steigerte sich auch in den Sätzen drei und vier. Die Gegnerinnen hingegen wurden unsicherer und machten selbst die Fehler.