TG Tuttlingen ist erneut Landesmeister

Die Inline-Alpin-Saison ist mit dem Finale um den Baden-Württemberg-Cup in Steinenbronn bei Stuttgart zu Ende gegangen. Dort wurde auch zum wiederholten Male der einzige Mannschaftstitel im Inlinesport vergeben.

Besonders freuen durfte sich das erfolgsverwöhnte Team der TG Tuttlingen. Die Tuttlinger holten sich nach insgesamt fünf Rennen den begehrten Cup auch dieses Jahr wieder souverän vor dem DAV Neu-Ulm und dem gastgebenden TSV Steinenbronn. Der SC Wurmlingen auf Platz neun und die SZ Böttingen auf Platz elf rundeten das positive Ergebnis des Landkreises ab.

Auch im Einzel ging es für über 130 Sportler noch um die Tages- und Gesamtwertung. Den Auftakt machten dabei die Kleinsten, die ihren Geschicklichkeitswettbewerb mit Hindernissen, starken Beschleunigungs- und Bremsvorgängen und motorisch anspruchsvollen Hoch- und Tiefbewegungen absolvierten. Dabei konnten Verena Keller von der TG Tuttlingen und die mit 17 Erfolgen im Laufe der Saison erfolgreichste Kreisrennläuferin Samira Weiss vom SC Wurmlingen ihre Jahrgänge der Klassen Schülerinnen U7 und U8 weiblich gewinnen.

Danach ging es zum Saisonfinale im Slalom. Gegen die starke Konkurrenz setzten sich vor allem die TGler auf der direkt und schnell gesteckten Strecke besonders gut in Szene. In seinem ersten Rennjahr schaffte Celian Mollard seinen ersten Saisonsieg bei den Schülern U8. Auch die Jugend wurde von der TG Tuttlingen dominiert, die die Klassen U18 weiblich und männlich durch die Seriensieger Lisa Stäudinger und Manuel Wlcek für sich entschied. Genauso wie Moritz Doms bei der Jugend U21 trugen sich die beiden anderen Letztgenannten nicht nur in der Tageswertung, sondern auch in die Cup-Gesamtwertung 2016 als Baden-Württemberg-Cupsieger ein. Dies gelang daneben auch noch Samira Weiss bei der U8 weiblich und Johannes Schubert bei der U16 männlich vom SC Wurmlingen.

Für die Inline-Alpin-Sportler geht es nach dieser seit Mai andauernden langen Saison mit Stationen in Deutschland, Italien, Österreich, Spanien und Tschechien und bis zu 34 Rennen jetzt in die Winterpause und die schon bald beginnende Vorbereitung der neuen Saison.

Ergebnisse Inline Alpin, Steinenbronn:

Skitty-Cup/Geschicklichkeit: U7w: 1. Verena Keller, 2. Leona Amanatidis (beide TG Tuttlingen). - U8w: 1. Samira Weiss (SC Wurmlingen). - U8m: 2. Celian Mollard. - U9w: 3. Hanna Rothenburger. - U10w: 3. Alisa Amanatidis. - U11w: 3. Karin Keller. - U11m: 3. Alois Mollard. - U12m: 2. Roland Keller (alle TG Tuttlingen).

BaWü-Cup, 5. Rennen, Slalom: U8w: 2. Samira Weiss (SC Wurmlingen), 3. Leona Amanatidis, 4. Verena Keller. - U8m: 1. Celian Mollard. - U10w: 5. Alisa Amanatidis, 7. Hanna Rothenburger. - U10m: 4. Jakob Heilemann. - U12w: 10. Lena Rothenburger, 12. Karin Keller (alle TG Tuttlingen). - U12m: 2. Nick Hussal (SZ Böttingen), 6. Tim Heilemann, 7. Roland Keller, 8. Max Heilemann (alle TG Tuttlingen), 11. Janik Weiss (SC Wurmlingen), 14. Alois Mollard. - U14w: 2. Lara Stäudinger (beide TG Tuttlingen), 8. Julia Pöllmann (SZ Böttingen). - U14m: 5. Dominik Wlcek, 7. Jonathan Rintsch. - U16w: 2. Luisa Zeh, 3. Aurora Hofer, 4. Hannah Merk (alle TG Tuttlingen). - U16m: 3. Noah Pöllmann (SZ Böttingen). - U18w: 1. Lisa Stäudinger, 2. Lisa Schmid, 5. Luisa Merk. - J18m: 1. Manuel Wlcek, 2. Simon Jantsch. - J21m: 1. Moritz Doms (alle TG Tuttlingen). - Herren: 7. Tobias Bacher (SC Wurmlingen).

Gesamtwertung BaWü-Cup 2016, Slalom, Endstand nach fünf Rennen:

U8w: 1. Samira Weiss (SC Wurmlingen), 2. Verena Keller, 4. Leona Amanatidis. - U8m: 3. Celian Mollard. - U10w: 6. Hanna Rothenburger, 7. Alisa Amanatidis. - U10m: 2. Jakob Heilemann. - U12m: 10. Lena Rothenburger, 11. Karin Keller (alle TG Tuttlingen). - U12m: 2. Nick Hussal (SZ Böttingen), 6. Tim Heilemann, 7. Max Heilemann, 8. Roland Keller (alle TG Tuttlingen), 11. Janik Weiss (SC Wurmlingen), 14. Alois Mollard. - U14w: 2. Lara Stäudinger (beide TG Tuttlingen), 4. Julia Pöllmann (SZ Böttingen), 7. Franziska Schubert (SC Wurmlingen). - U14m: 4. Dominik Wlcek, 6. Jonathan Rintsch. - U16w: 2. Luisa Zeh, 3. Aurora Hofer, 4. Hannah Merk (alle TG Tuttlingen). - U16m: 1. Johannes Schubert (SC Wurmlingen), 6. Noah Pöllmann, 10. Tom Hussal (SZ Böttingen). - J18w: 1. Lisa Stäudinger, 2. Lisa Schmid, 4. Luisa Merk, 8. Elea Börsig. - J18m: 1. Manuel Wlcek, 2. Simon Jantsch . - J21w: 2. Alessandra Veit, 5. Maren Motz, 6. Mira Börsig. - J21m: 1. Moritz Doms, 7. Jonas Börsig. - Damen: 7. Jana Börsig (alle TG Tuttlingen), - Herren: 3. Adrian Griesser (SV Rottweil), 6. Tobias Bacher, 8. Sebastian Schätzle (beide SC Wurmlingen). (pm)