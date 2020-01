TG Tuttlingen feiert wichtigen 3:1-Sieg

Die Volleyballer der TG Tuttlingen haben in der Oberliga Baden ein Erfolgserlebnis feiern können. Die Donaustädter besiegten in der Mühlauhalle den TV Kappelrodeck 3:1, gegen den es im Hinspiel noch eine 0:3-Niederlage gegeben hatte.

Drei der vier Sätze waren eng umkämpft. Die TG-Volleyballer gewannen den ersten Durchgang 25:23 und mussten sich im zweiten Satz mit 23:25 geschlagen geben. Der dritte Satz ging mit 25:18 deutlich an die TG. Im vierten Durchgang hieß es dann wieder 25:23 für die Tuttlinger, sodass nach 100 Minuten Spielzeit der 3:1-Gesamtsieg feststand.

Für die TG Tuttlingen war es der zweite Saisonsieg. In der Tabelle liegen die Donaustädter mit acht Zählern, punktgleich mit den um einen Rang besser dastehenden KIT Sportclub aus Karlsruhe, auf dem vorletzten Platz. Die Chancen auf den Klassenerhalt sind also da.

Am kommenden Samstag müssen die Tuttinger um 20 Uhr beim Schlusslicht FT 1844 Freiburg III antreten, gegen den es in der Hinrunde einen 3:0-Sieg gegeben hat. Das nächste Heimspiel findet am Samstag, 1. Februar, um 19 Uhr gegen die zweite Mannschaft des TV Bühl in der Mühlauhalle statt. Das Hinspiel verlor die TG 0:3.