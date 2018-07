TG Trossingen will in der Erfolgsspur bleiben

Der Tabellenführer der Handball-Bezirksliga Männer, TG Trossingen, geht mit Vorteilen in sein Heimspiel gegen den TSV Hossingen. Auch von den Verfolgern Weilstetten II, Rottweil, Hausen und Winterlingen kann man Heimsiege erwarten. Völlig offen ist dagegen das Mittelfeldduell zwischen dem TV Aixheim und der TG Schwenningen.

Bezirksliga Männer

TV Aixheim – TG Schwenningen (Samstag, 19.30 Uhr; Sporthalle in Aldingen). In diesem Mittelfeldduell werden beide Mannschaften alles daran setzen, um sich weiter nach vorne zu verbessern. Die Aixheimer werden dabei versuchen ihren Heimvorteil auszunutzen. Doch die Gäste präsentierten sich in den letzten Spielen in einer guten Form und daher ist ein offener Schlagabtausch zu erwarten.

TV Winterlingen – TV Streichen (Samstag, 20 Uhr; Kreissporthalle in Ebingen). Die Winterlinger dürfen sich keinen weiteren Ausrutscher mehr erlauben, wenn sie weiter um die Meisterschaft mitspielen wollen. Doch auch die Gäste aus Streichen haben nichts zu verschenken, denn sie befinden sich mitten im Abstiegskampf.

SV Hausen – HSG Fridingen/Mühlheim II (Samstag, 19 Uhr; Doppelsporthalle 1 in Rottweil). Der Tabellenvierte Hausen liegt in Schlagdistanz zur Tabellenspitze und wird sich daher vor eigenem Publikum keine Blöße geben. Doch der Aufsteiger Fridingen/Mühlheim II kämpft gegen den Abstieg und braucht daher ebenfalls ganz dringend jeden Punkt.

HSG Rottweil – VfL Ostdorf (Samstag, 20.30 Uhr; Doppelsporthalle 1). Rottweil darf sich keinen weiteren Ausrutscher mehr erlauben, wenn man den Anschluss zur Tabellenspitze nicht verlieren will. Die kampfstarken Ostdorfer sind aber ein sehr unbequemer Gegner und sollte auf keinen Fall unterschätzt werden.

TG Trossingen – TSV Hossingen (Samstag, 18.15 Uhr; Solweghalle). Die Trossinger konnten zuletzt die Tabellenführung verteidigen. Sie befinden sich zur Zeit in einer blendenden Form und werden auch den Landesliga-Absteiger aus Hossingen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Gäste laufen derzeit ihrer Form hinterher und daher muss man den Trossingern die größeren Siegchancen einräumen.

TV Weilstetten II – VfH Schwenningen (Sonntag, 17 Uhr; Längenfeldhalle in Balingen). Der Tabellenzweite Weilstetten II wird vor eigenem Publikum alles daran setzen, um seine Position zu verteidigen. Doch auch das Schlusslicht aus Schwenningen brauchen jeden Punkt.

Bezirksklasse Männer

Die Schömberger bestreiten am Wochenende zwei Heimspiele und wollen mit Siegen die Tabellenführung weiter ausbauen. Onstmettingen und Bitz gelten daher nur als Außenseiter. Auswärtssiege kann man dagegen von den Verfolgern Schura und Spaichingen II erwarten.

TG Schömberg – TV Onstmettingen (Freitag, 19.15 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Der Aufsteiger aus Onstmettingen will sich dieses Mal besser verkaufen als bei der deutlichen Niederlage im Vorspiel. Doch der noch ungeschlagene Tabellenführer Schömberg wird sich vor eigenem Publikum keine Blöße geben.

TSV Meßstetten – TG Schura (Samstag, 18.15 Uhr; Heuberghalle). Die Meßstetter wollen sich mit einem Heimsieg weiter Luft nach hinten verschaffen. Dies wird aber nicht einfach werden, denn die Gäste aus Schura wollen den Abstand zum Tabellenführer Schömberg nicht zu groß werden lassen.

TSV Rietheim II – TV Spaichingen II (Samstag, 15.45 Uhr; Kreissporthalle in Tuttlingen). Die Rietheimer stehen als Vorletzter mitten im Abstiegskampf. Der Gast aus Spaichingen will seine Titelchancen mit einen Sieg wahren.

TG Schömberg – TV Bitz (Sonntag, 17 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Im zweiten Spiel an diesem Wochenende empfängt der Tabellenführer Schömberg den Tabellenletzten aus Bitz. Die Gastgeber sind klarer Favorit.

Kreisliga A Männer, Staffel 2

Tabellenführer HSG Neckartal will weiter an der Spitze bleiben und reist auch als klarer Favorit zum Tabellenvorletzten Schömberg II. Einen Auswärtssieg kann man auch vom Tabellenzweiten Nendingen II bei der dritten Mannschaft der HSG Fridingen/Mühlheim erwarten. Wesentlich schwerer hat es da schon der punktgleiche Tabellendritte Talheim II, der bei der Reserve des SV Hausen antreten muss. Als Außenseiter geht der bislang noch sieglose Tabellenletzte SG Tuttlingen/Wurmlingen in sein Heimspiel gegen Neufra. Völlig offen ist dagegen die Partie zwischen Aixheim II und der zweiten Mannschaft der TG Schwenningen.

Die Begegnungen im Einzelnen: TV Aixheim II – TG Schwenningen II (Samstag, 17.45 Uhr; Sporthalle in Aldingen), HSG Fridingen/Mühlheim III – TV Nendingen (Samstag, 18 Uhr; Sporthalle in Mühlheim), SV Hausen II – TV Talheim II (Samstag, 17.30 Uhr; Doppelsporthalle 2 in Rottweil), SG Tuttlingen-Wurmlingen – TV Neufra (Samstag, 20 Uhr; Ludwig-Uhland-Sporthalle in Tuttlingen), TG Schömberg II – HSG Neckartal (Sonntag, 13 Uhr; Sporthalle in Schömberg).

Kreisliga B Männer, Staffel 2

Rietheim III kann mit einem Heimsieg gegen Spaichingen III wieder die Tabellenführung übernehmen. Der Tabellendritte Nendingen II sollte gegen die Reserve des VfH Schwenningen den Heimvorteil zu einem Sieg nutzen können. In einem Lokalderby stehen sich HSG Rottweil III und TV Neufra II gegenüber.

Die Spiele im Einzelnen: TSV Rietheim III – TV Spaichingen III (Samstag, 12.30 Uhr; Kreissporthalle in Tuttlingen), TV Nendingen II – VfH Schwenningen II (Samstag, 18.30 Uhr; Ludwig-Uhland-Sporthalle in Tuttlingen), HSG Rottweil III – TV Neufra II (Samstag, 19 Uhr; Doppelsporthalle 2). (fro)