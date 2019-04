TG-Tänzer verpassen direkten Aufstieg

Die Tuttlinger Tänzer der FG TSC Kirchheim/TSA TG Tuttlingen A haben die Regionalliga-Saison Süd Latein 2018/2019 auf Platz vier abgeschlossen. Damit haben die Tanzsportler den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga verpasst, können ihre Chance aber noch in der Relegation nutzen.

Beim fünften und letzten Turnier der diesjährigen Regionalliga Süd Latein in Coburg belegten die Tuttlinger Lateinformationstänzer Rang vier. Beim vierten Turnier in Nürnberg landeten die Tuttlinger ebenfalls auf dem vierten Platz. Die gleiche Platzierung gab es für die Formation zuvor schon bereits beim dritten Turnier in Bad Homburg.

Die Tänzer aus Tuttlingen und Kirchheim präsentierten sich in der Vorrunde nicht so sicher wie gewohnt, dennoch reichte es für den Einzug in das große Finale. Der Trainerstab um Gordana Herzer und Pia Pflichthofer war mit der gezeigten Leistung nicht ganz zufrieden und analysierte die Vorrunde akribisch. Im Finaldurchgang wusste das Team die Ansage der Trainer gut umzusetzen und war nun viel präsenter und kraftvoller in der Ausführung der Choreographie. Die Wertungsrichter setzten die Tuttlinger mit der Wertung 5 2 4 4 5 beim Abschlussturnier erneut auf den vierten Platz.

Nach fünf vierten Plätzen in allen Saisonturnieren belegt die FG auch in der Abschlusstabelle den vierten Platz. Mit dieser Platzierung in der Gesamtwertung verpasst die Formation den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd Latein nur knapp.

Beim Relegationsturnier in Groß-Aspach (Backnang) am 6. April wird der noch letzte freie Aufstiegsplatz für die 2. Bundesliga Süd Latein unter folgenden Teams ermittelt: FG TSC Kirchheim/TSA TG Tuttlingen A, TSG Badenia Weinheim B, TSA des TV Coburg-Ketschendorf A, TSG Backnang 1846 Tanzsport B, FG TC Inn-Casino Wasserburg/Grün-Gold-Club München A und 1. TSC Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg A.