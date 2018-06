Die TG Seitingen-Oberflacht hat in der Ostbaarhalle die Gaumeisterschaft im Rhönradturnen ausgerichtet. 31 Sportler nahmen daran teil. Für den Ausrichter gab es sieben Titel, zweimal landeten Sportler der FSV Schwenningen ganz oben.

Das Rhönradturnen ist hierzulande recht selten und außer von der TG Seitingen-Oberflacht wird es im Turngau Schwarzwald nur noch von der FSV Schwenningen betrieben. Von außerhalb des Turngaus Schwarzwald waren der TSV Haubersbronn und TSV Undingen vertreten. Dass es eine Randsportart ist, zeigen die Besucherzahlen, die sich bei diesen Gaumeisterschaften auf knapp 50 Zuschauer beschränkten.

Aus der Vorstandschaft des Turngaus reiste Joachim Thiele an. Er begrüßte die Aktiven, das Richterteam sowie die Organisatorin Cornelia Grenz und die Bundesklasseturnerin Alina Keller. Thiele verlieh die Urkunden und Medaillen. Unter den Zuschauern befanden sich auch einige ehemalige Turnerinnen der TG SO sowie die Rhönradweltmeisterin Kathrin Schad.

Dass es in dieser Sportart so gut wie keine Altersbeschränkung gibt zeigte die Starterliste. In der Altersklasse 40 + startete als einzige vom TSV Haubersbronn Daniela Kallinich. In der AK 30 - 39 ging von der FSV Schwenningen Andrea Schulze Frielinghaus an den Start, die zu den erfahrensten aktiven Rhönradturnerinnen im Turngau zählt. Ein erfolgreiches Comeback gab es in der AK 19 - 24 für die TGSO-Turnerin Viola Distel. Nach einem Sturz bei den Württembergischen Meisterschaften im vergangenen Herbst und der verletzungsbedingten Zwangspause meldete sie sich mit einer der höchsten Punktzahlen zurück, gefolgt von den FSV-Turnerinnen Alexia Köbler, Fabienne Michi und Svenja Baumgärtner.

In der AK 17/18 kam vom Ausrichter Lisa Ilg auf das oberste Treppchen vor der FSV-Turnerin Vanessa Huber. Ein ähnliches Bild sah man in der AK15/16, in der Luisa Priebe von der TGSO ganz oben stand, gefolgt von Lucy Kroeber (FSV) und Lea Geiger (TGSO). In der AK 13/14 siegte die Einheimische Sabrina Hermann vor Josefine Brezovec (FSV). In der AK 11/12 gab es zwei erste Plätze. Der eine ging an den einzigen männlichen Turner Marcel Kessler, der von der TGSO kommt, der andere ging an die einzige Turnerin des TSV Undingen, Franziska Dieth. Auf den Plätzen zwei und drei folgten von der TGSO Marlene Beckereit und Chayenne Stegmann. In der AK 9/10 gingen die ersten vier Plätze an Marie Ilg, Shenoa Stegmann (beide TGSO), Nyha Süß (FSV) und Larissa Hermann (TGSO). In der AK 7/8 ging als einzige Jana Curja (FSV) an den Start.

Die jeweils ersten drei der einzelnen Klassen werden beim Landesfinale am 17. März in der Schwenninger Deutenberghalle wieder aufeinandertreffen, um sich dann auch mit den erfolgreichen Sportlern der anderen Turngaue zu messen. (jeg)