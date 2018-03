TG-Schwimmer beweisen Vielseitigkeit

Tuttlingen - Die Schwimmer der TG Tuttlingen haben an der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft (DMS) teilgenommen. In Filderstadt-Bernhausen gehörten sie zu den Teams der Startgemeinschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg und gingen in der Bezirksliga an den Start. Das Männer-Team bestand fast ausschließlich aus Tuttlinger Schwimmern und erreichte Platz elf. Die Frauen-Mannschaft, in der drei Tuttlinger Mädchen mitschwammen, wurde Neunte.

Bei diesem Mannschaftswettbewerb war vor allem Vielseitigkeit gefragt. Jede Schwimmstrecke musste von zwei unterschiedlichen Teammitgliedern geschwommen werden. Vor allem die ungewohnten Strecken wie 1500 Meter Freistil, 400 Meter Lagen oder 200 Meter Schmetterling sind eine besondere Herausforderung. Die einzelnen Zeiten werden anschließend in Punkte umgerechnet und zu einem Mannschaftsergebnis addiert.

Fleißigster Punktesammler bei den Männern war Eric Diener, der mit 1486 Punkten den größten Anteil am Gesamtergebnis von 8542 Punkten hatte. Über 100 Meter Freistil durchbrach er erstmals die Schallmauer von einer Minute und schlug nach 58,75 Sekunden an. Mit 509 Punkten war dies auch die beste Einzelleistung des Teams.

Nur knapp langsamer war über diese Strecke Dieners Tuttlinger Mannschaftskamerad Tim Schmidt, der ebenfalls zum ersten Mal die Minutengrenze unterbot und mit der Zeit von 59,15 Sekunden 498 Punkte beisteuerte.

Auch die Zeiten von Jan Diener über 400 Meter Freistil (4.38,00 Minuten/496 Punkte) sowie Eric Diener über 200 Meter Freistil (2.09,26 Minuten/491 Punkte) und 1500 Meter Freistil (18.27,53 Minuten/486 Punkte) lagen von den erzielten Punkten in einem ähnlich guten Bereich.

Jan Diener hatte mit 1336 erschwommenen Punkten ebenfalls einen großen Anteil am Gesamtergebnis. Aber auch Schmidt (1178), Jonas Kupferschmid (1151) und Valentin Klüppel (1141) übertrafen bei den Wettkämpfen in Filderstadt-Bernhausen die 1000-Punkte-Marke.

Im Frauen-Team der SG Schwarzwald-Baar-Heuberg wurden von der TG Tuttlingen Mareike Haller, Nathalie Kurz und Annika Vogt eingesetzt, die mit guten Leistungen zum neunten Rang des Teams beitrugen. Haller steuerte mit 1186 Punkten aus drei Starts die meisten Punkte zum Abschneiden bei.

Die Schwimmzeiten der TG-Schwimmer im Einzelnen: Eric Diener (1486 Punkte): 200 Meter Freistil 2.09,26 Minuten (491 Punkte); 100 Meter Freistil 58,75 Sekunden (509 Punkte); 1500 Meter Freistil 18.27,53 Minuten (486 Punkte). Jan Diener (1336 Punkte): 200 Meter Rücken 2.28,79 Minuten (425 Punkte); 400 Meter Lagen 5.26,69 Minuten (415 Punkte); 400 Meter Freistil 4.38,00 Minuten (496 Punkte). Christoph Haller (312 Punkte): 100 Meter Schmetterling 1.13,39 Minuten (312 Punkte). Patrick Hoffmann (670 Punkte): 1500 Meter Freistil 19.30,19 Minuten (412 Punkte); 200 Meter Schmetterling 2.55,13 Minuten (258 Punkte). Sascha Jakic (379 Punkte): 50 Meter Freistil 27,99 Sekunden (379 Punkte). Valentin Klüppel (1141 Punkte): 400 Meter Freistil 5.02,55 Minuten (384 Punkte); 200 Meter Freistil 2.18,82 Minuten (396 Punkte); 400 Meter Lagen 5.42,33 Minuten (361 Punkte). Marcello Krahforst (972 Punkte): 200 Meter Lagen 2.49,80 Minuten (302 Punkte); 200 Meter Rücken 2.45,61 Minuten (308 Punkte); 100 Meter Rücken 1.12,73 Minuten (362 Punkte). Jonas Kupferschmid (1151 Punkte): 200 Meter Brust 2.50,34 Minuten (414 Punkte); 100 Meter Brust 1.16,76 Minuten (412 Punkte); 200 Meter Lagen 2.45,74 Minuten (325 Punkte). Linus Neumann (595 Punkte): 100 Meter Rücken 1.17,51 Minuten (299 Punkte); 100 Meter Schmetterling 1.14,71 Minuten (296 Punkte). Tim Schmidt (1178 Punkte): 200 Meter Schmetterling 3.08,10 Minuten (208 Punkte); 50 Meter Freistil 26,85 Sekunden (472 Punkte); 100 Meter Freistil 59,15 Sekunden (498 Punkte). Mareike Haller (1186 Punkte): 200 Meter Freistil 2.33,40 Minuten (399 Punkte); 50 Meter Freistil 30,99 Sekunden (448 Punkte); 400 Meter Freistil 5.38,84 Minuten (339 Punkte). Nathalie Kurz (928 Punkte): 100 Meter Brust 1.28,99 Minuten (378 Punkte); 100 Meter Schmetterling 1.32,63 Minuten (204 Punkte); 200 Meter Brust 3.18,02 Minuten (346 Punkte). Annika Vogt (578 Punkte): 200 Meter Lagen 3.08,47 Minuten (299 Punkte); 400 Meter Lagen 6.47,35 Minuten (279 Punkte).