TG Schura will sich mit Sieg im Top-Spiel etwas absetzen

In der Handball-Bezirksliga Männer reist der Tabellenführer HSG Albstadt zum Verfolger TG Schwenningen. Der TV Spaichingen darf sich im Heimspiel gegen die HSG Neckartal keine Niederlage leisten, um nicht noch weiter zurückzufallen. Der TV Talheim steht beim VfL Ostdorf vor einem schweren Spiel.

Bezirksliga Männer

VfL Ostdorf – TV Talheim (Samstag, 20 Uhr; Kreissporthalle in Balingen). Nach zwei Auswärtssiegen in Folge gehen die Ostdorfer selbstbewusst in dieses Spiel. Den auswärts erst einmal siegreichen Talheimern fehlt es an der Konstanz, um in die Spitzengruppe vorzustoßen. Nur mit einer straken Leistung kann der TVT den Hinspielsieg wiederholen.

TV Streichen – HWB Winterlingen-Bitz (Samstag, 19.30 Uhr; Realschulhalle in Balingen). Streichen kann sich mit neun Punkten noch nicht in Sicherheit wiegen und will nach dem Unentschieden im Hinspiel nun unbedingft gegen das Schlusslicht gewinnen.

TG Schwenningen – HSG Albstadt (Samstag, 20 Uhr; Alleensporthalle). Der Tabellendritte TG Schwenningen wird vor eigenem Publikum alles daran setzen, um weiterhin im Rennen um den zweiten Platz zu bleiben. Doch der souveräne Tabellenführer aus Albstadt will seine weiße Weste verteidigen.

TV Weilstetten II – TSV Dunningen (Sonntag, 13 Uhr; Längenfeldhalle in Balingen). Die Dunninger liegen noch gut im Rennen um den zweiten Platz. Darauf werden die Weilstetter jedoch keine Rücksicht nehmen, denn sie wollen sich in eigener Halle für die knappe Hinspielniederlage revanchieren.

TV Spaichingen – HSG Neckartal (Sonntag, 17 Uhr; Sporthalle am Stadion). In eigener Halle wollen sich die Spaichinger für die Hinspielniederlage revanchieren und sich weiter Luft zu den Abstiegsplätzen verschaffen. Doch der Tabellenvorletzte HSG Neckartal hat nichts zu verschenken.

Bezirksklasse Männer

Im Spitzenspiel empfängt Tabellenführer TG Schura den Verfolger HSG Hossingen-Meßstetten. Mit Vorteilen geht der Tabellenzweite Schömberg in sein Heimspiel gegen die Aixheimer Reserve. Offen ist das Mittelfeldduell zwischen Frommern und der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen, während Fridingen/Mühlheim II bei der Reserve der HSG Rietheim-Weilheim leicht favorisiert ist.

TG Schura – HSG Hossingen-Meßstetten (Samstag, 19.30 Uhr; Kellenbachhalle). Im Hinspiel konnte sich Schura knapp durchsetzen. Da diese Partie für Hossingen-Meßstetten wohl die letzte Chance im Rennen um die Meisterschaft ist, wollen die Gäste den Spieß umdrehen. Schura setzt auf den Heimvorteil.

HSG Rietheim-Weilheim II – HSG Fridingen/Mühlheim II (Samstag, 17.45 Uhr; Kreissporthalle in Tuttlingen). In diesem Mittelfeldduell geht es in erster Linie ums Prestige. Dabei will sich Rietheim-Weilheim II vor eigenem Publikum für die knappe Hinspielniederlage revanchieren. Die Gäste aus Fridingen/Mühlheim haben jedoch noch eine kleine Chance im Titelrennen, die sie auch wahren wollen.

TG Schömberg – TV Aixheim II (Samstag, 20 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Nach dem Punktverlust vom vergangenen Wochenende kann sich der Tabellenzweite Schömberg keinen weiteren Ausrutscher mehr erlauben, wenn er weiter um den Titel mitspielen will. Die Gäste aus Aixheim wollen sich besser verkaufen als bei der deutlichen Niederlage im Hinspiel.

TSV Frommern-Dürrwangen – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen (Sonntag, 17 Uhr; Kreissporthalle in Balingen). Im Hinspiel kassierte Frommern eine deutliche Klatsche und hat daher vor eigenem Publikum etwas gut zu machen. Als Drittletzter kann sich Frommern noch keinesfalls in Sicherheit wiegen.

4. Pokalrunde der Männer

HSG Hossingen-Meßstetten – TG Trossingen (Sonntag, 15 Uhr; Heuberghalle in Meßstetten). In dieser Partie wird der letzte Teilnehmer für das Final Four ermittelt. Vor eigenem Publikum rechnet sich die in der Bezirksklasse spielende HSG einige Chancen aus. Doch die in der Bezirksliga zu den Spitzenmannschaften gehörenden Trossinger streben ebenfalls einen Platz unter den letzten Vier an.

Kreisliga A Männer

Im Spitzenspiel muss Tabellenführer Talheim II beim Verfolger Rottweil II antreten. Die Rottweiler brauchen dabei unbedingt einen Erfolg, um die Meisterschaft noch einmal spannend zu machen. Im Hinspiel setzten sich die Talheimer knapp durch. - Die Begegnungen im Einzelnen: HSG Rottweil II – TV Talheim II (Samstag, 20 Uhr; Doppelsporthalle 2), SG Tailfingen/Truchtelfingen – HSG Hossingen-Meßstetten II (Samstag, 19.30 Uhr; Langenwandhalle in Albstadt-Tailfingen).

Kreisliga B Männer

Der bisherige Saisonverlauf spricht für einen Heimsieg von Tabellenführer TV Spaichingen II gegen den Tabellenvorletzten HSG Albstadt III. Auch vom Tabellenzweiten Rietheim-Weilheim III, der noch aussichtsreich im Titelrennen liegt, wird ein Heimsieg gegen die dritte Mannschaft der HSG Fridingen/Mühlheim erwartet. Mit Vorteilen geht auch die Reserve der TG Schura in ihr Heimspiel gegen den Tabellenletzten Winterlingen-Bitz II. - Die einzelnen Spiele: TG Schura II – HWB Winterlingen-Bitz II (Samstag, 17.30 Uhr; Kellenbachhalle), TV Spaichingen II – HG Albstadt III (Sonntag, 15.15 Uhr; Sporthalle am Stadion), HSG Rietheim-Weilheim III – HSG Fridingen/Mühlheim III (Sonntag, 17 Uhr; Kreissporthalle in Tuttlingen).

Kreisliga C Männer

Der noch ungeschlagene Tabellenführer TG Schömberg II geht als klarer Favorit in sein Heimspiel gegen Stetten a.k.M.. Einen Heimsieg muss man vom Tabellenzweiten HSG Frittlingen/Neufra II2 gegen den Tabellenvorletzten Geislingen 2 erwarten. Völlig offen ist das Mittelfeldduell zwischen der Trossinger Reserve und der dritten Mannschaft der HWB Winterlingen-Bitz. - Die Begegnungen im Einzelnen: TG Trossingen II – HWB Winterlingen-Bitz III (Samstag, 20 Uhr; Solweghalle), TG Schömberg II – TSV Stetten a.k.M. (Samstag, 16.15 Uhr; Sporthalle in Schömberg), HSG Frittlingen-Neufra II – TSV Geislingen II (Sonntag, 17 Uhr; Leintalhalle).

Jungsenioren Ü 32: TV Spaichingen – HSG Rottweil (Sonntag, 10 Uhr; Sporthalle am Stadion). Der noch ungeschlagene Tabellenführer Rottweil will seine Spitzenposition weiter ausbauen. Nach der deutlichen Niederlage im Vorspiel sind die Spaichinger daher auch dieses Mal nur Außenseiter. (fro)