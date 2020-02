TG Schömberg lässt sich von Aixheim II nicht stoppen

In der Handball-Bezirksliga Männer hat Tabellenführer TG Schömberg die Aixheimer Reserve 34:24 besiegt. Nach der Heimniederlage gegen die Reserve der HSG Albstadt wird der Klassenerhalt für das Schlusslicht Streichen immer unwahrscheinlicher, denn der Vorletzte HSG Neckartal kam zu einem überraschenden Heimsieg gegen den Dritten Hossingen-Meßstetten. Winterlingen-Bitz festigte den vierten Platz mit einem Heimsieg gegen Fridingen/Mühlheim II.

Bezirksliga Männer

TV Streichen – HSG Albstadt II 27:34 (12:16). Die Gastgeber fanden gut ins Spiel und lagen bis zur 24. Minute immer mit ein bis zwei Toren vorne. Nach dem 11:11 verlor der Gastgeber dann etwas den Faden und geriet bis zur Halbzeit mit vier Toren in Rückstand. Nach dem Wechsel konnte der TV Streichen noch einigermaßen mithalten, doch unnötige Zeitstrafen wegen Meckerns brachten die Gastgeber aus dem Rhythmus. So konnte sich die HSG vorentscheidend zum 20:28 absetzen. Beste Torschützen: Heim: Heiko Herrmann 10/2; Gast: Felix Pagallies 6.

HWB Winterlingen-Bitz – HSG Fridingen/Mühlheim II 28:26 (15:14). Es war von ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem die Heimmannschaft den etwas besseren Start erwischte. Ständig wechselte die Führung und beim 17:20 setzte sich die HSG erstmals mit drei Toren ab. Die Gastgeber kämpften sich wieder heran und danach war es bis zum 26:26 ein offener Schlagabtausch. In der Schlussphase hatte der HWB das Glück auf seiner Seite. Beste Torschützen: Heim: Florian Lebherz 5/2, Timo Schlagenhauf 5, Falco Rieger 5; Gast: Moritz Rabus 10, Maximilian Unger 6/2.

HSG Neckartal – HSG Hossingen-Meßstetten 22:21 (11:11). Es war ein umkämpftes Spiel. Ständig wechselte die Führung, ohne dass sich eine Mannschaft Vorteile erspielen konnte. Immer wieder kam es zum Ausgleich. Beim 17:20 lagen die Vorteile bei Hossingen-Meßstetten. Doch die HSG Neckartal zeigte Moral und hatte am Ende das Glück auf ihrer Seite. Beste Torschützen: Heim: Tim Reule 4; Gast: Markus Kiesinger 5.

TG Schömberg – TV Aixheim II 34:24 (16:12). Trotz einer 2:0-Führung lief es bei den Schömbergern zunächst nicht richtig rund. Die Aixheimer konterten und erspielten sich bis zum 9:10 leichte Vorteile. Doch nun stand die Abwehr der TGS besser und mit schnellen Angriffen konnte ein 6:0-Lauf erspielt werden. Nach dem Wechsel kamen die Gäste noch einmal auf drei Tore heran, doch nun erhöhten die Schömberger das Tempo und zogen unaufhaltsam davon. So war beim 25:17 die Vorentscheidung gefallen. Beste Torschützen: Heim: Tom Keller 10/2; Gast: Philipp Gruler 10.

Bezirksklasse Männer

Der Vorletzte HSG Baar II musste eine knappe Heimniederlage gegen den Zweiten Onstmettingen hinnehmen. Der Drittletzte Spaichingen II kam dagegen beim Vierten zu einem überraschenden Auswärtssieg.

HSG Baar II – TV Onstmettingen 31:33 (11:18). Der Gast aus Onstmettingen legte in dieser kampfbetonten Partie von Beginn an vor. Doch die HSG Baar ließ sich zunächst nicht abschütteln und hielt bis zum 8:9 in der 21. Minute mit. Mit einer starken Abwehrleistung verschaffte sich Onstmettingen bis zur Pause aber etwas Luft verschaffen. Im zweiten Spielabschnitt wurden die Gastgeber dann stärker und schöpften beim 25:28 in der 51. Minute wieder Hoffnung. In einer ausgeglichenen Schlussphase brachte der Gast dann einen knappen Vorsprung über die Zeit. Beste Torschützen: Heim: Raphael Schmider 9/3, Yannick Nieß 8; Gast: Michael Grzesch 14/6.

TV Weilstetten III – TV Spaichingen II 26:29 (10:12). Die Spaichinger erwischten den besseren Start und erzielten die ersten beiden Tore. Nach dem 6:5 legten die Gäste in einem engen Spiel immer wieder vor und Weilstetten stand sich mit leichten Fehlern oft selber im Weg. In der zweiten Hälfte gaben die Gäste die Führung nicht mehr aus der Hand. Beste Torschützen: Heim: Daniel Drach 9/4; Gast: Johannes Mauthe 8.