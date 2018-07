TG-Herren erobern zweiten Platz

Die Landesliga-Volleyballer der TG Tuttlignen haben sich mit zwei Siegen auf den zweiten Platz vorgeschoben. Die Damen der TG besiegten DJK Singen 3:1 und setzten sich in der oberen Tabellenhälfte fest.

Landesliga Herren

TG Tuttlingen -- SV Litzelstetten 3:0 (25:19, 25:21, 25:21). Obwohl die Tuttlinger Herren erneut nicht in Bestbesetzung antreten konnten, zeigten sie gegen die unangenehmen Gegner aus Litzelstetten und Lauchringen eine solide Leistung, die mit zwei klaren Siegen belohnt wurde. Die zunächst stärker eingeschätzen Litzelstetter gerieten gleich zu Beginn stark unter Druck und lagen schnell mit 2:8 hinten. Von diesem Schock konnten sie sich nie richtig erholen. Die Tuttlinger hingegen konnten den Druck in Angriff und Block hoch halten, weil die Annahme um Edi Fix und David Pohl gut funktionierte. Aber auch schwächere Annahmen konnte Zuspieler Eugen Fix noch zu guten Pässen verarbeiten, wodurch die Außenangreifer häufig punkten konnten. Besonders die gute Blockarbeit von Daniel Weinmann und Edgar Leitner ließen die Bodenseelernicht ins Spiel kommen. Edgar Leitner war zudem auch äußerst erfolgreich im Angriff und bewies damit seine stetigen Fortschritte im Training der letzten Wochen.

TG Tuttlingen – TV Lauchringen 3:1 (25:18, 20:25, 25:13, 25:17). Gegen Lauchringen wurde der erste Satz klar gewonnen. Da die Lauchringer sich aber noch nicht geschlagen geben wollten und einige Tuttlinger wohl schon abgeschaltet hatten, kamen die Gäste plötzlich zu vielen einfachen Punkten. Entsprechend holten sie sich den zweiten Satz auch durchaus verdient. Die Gastgeber steigerten sich wieder und gewannen den dritten Satz deutlich. Danach war der Widerstand der Lauchringer gebrochen und die Tuttlinger fuhren einen ungefährdeten Sieg ein.

Landesliga Damen

TG Tuttlingen -- DJK Singen 3:1 (25:16, 25:22, 18:25, 25:14). Die Tuttlingerinnen begannen den ersten Satz dynamisch und erarbeiteten sich mit einem deutlichen 25:16 die Führung. Im zweiten Satz kam der Gegner besser ins Spiel, so dass die TG nur durch eine gute Abwehrleistung ihre Angreiferinnen in Szene setzten konnte, und den Satz 25:22 gewann. Im dritten Satz profitierte die besser werdende Singener Mannschaft von vielen Leichtsinnsfehlern der jungen Tuttlingerinnen und schloss mit 18:25 zum 2:1 auf. Bei den TG-Spielerinnen zeigte sich nun aber der absolute Siegeswille, und so ließen sie der DJK im vierten Satz mit 25:14 keine Chance. Noch fehlt der Mannschaft von Trainer Bernd Kioschies in manchen Spielphasen etwas die Konstanz. Das ausschließlich aus Jugendspielerinnen bestehende Team zeigte jedoch erneut, dass es sich gut in der höheren Klasse etabliert hat und weist nun die für einen Aufsteiger beeindruckende Bilanz von 8:4 Punkten auf.