TG-Frauen geht gegen Villingen die Puste aus

Die Volleyballerinnen der TG Tuttlingen haben zu Beginn der Landesliga-Saison die ersten Punkte eingefahren. Zu einem perfekten Saisonstart reichte es für das dezimierte Aufgebot aber nicht.

TG Tuttlingen - TB Bad Dürrheim II 3:0 (28:26, 25:16, 25:14). Mit einem leicht dezimierten Team traten die TG-Volleyballerinnen zum ersten Spieltag der Saison an. Nachdem sich die anfängliche Aufregung gelöst und die Mannschaft der TG sich auf dem Feld strukturiert hatte, konnte man den Gegner gut unter Druck setzen. Vor allem durch gute Aufschläge, Geduld im Spielaufbau und eine gute Kommunikation gelang ein deutlicher Sieg.

TG Tuttlingen – TV Villingen III 1:3 (25:23, 18:25, 10:25, 14:25). Gegen die Drittvertretung aus der Doppelstadt starteten die Damen aus Tuttlingen sehr gut ins Spiel. Ab dem zweiten Satz ließ sowohl die Kraft als auch die Konzentration teilweise nach, sodass es in der Tuttlinger Mannschaft zu Fehlern in der Annahme und im Spielaufbau kam. Diese Schwächen nutzten die Gegnerinnen aus Villingen. Der Mannschaft aus Tuttlingen gelang es aber immer mal, sich aus schwierigen Situationen zu befreien und so doch den ein oder anderen Punkt zu machen.