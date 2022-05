TG Bewegungstreff kostenlos für alle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jeden Mittwoch um 10.30 Uhr treffen sich Frauen und Männer unterschiedlichen Alters und Fitness an den Ginko-Terrassen im Donaupark. Manche sind von Anfang an dabei. Seit acht Jahren treffen sie sich bei jeder Wetterlage und absolvieren ihre Runde im Donaupark.

Die „Fünf Esslinger“, entwickelt von einem der führenden Altersforscher Dr. Runge, hat zum Ziel Muskeln zu erhalten, Beweglichkeit und Balance zu trainieren um somit Osteoporose und Stürze im Alter vorzubeugen. Sein Motto „Fit ein Leben lang“ soll Anleitung sein, mit Übungen die jeder in seinem Alltag integrieren kann, möglichst lange fit und aktiv zu bleiben. Ein Übungsleiter Team der TG, das von Dr. Runge ausgebildet wurde, leitet die Gruppe wöchentlich mit unterschiedlichen Übungen und guter Laune an. Je nach Verfassung der Teilnehmer werden in der Runde im Donaupark an fünf Stationen unterschiedliche Übungen durchgeführt. Sind Teilnehmer dabei, die nicht so mobil sind, so wird ein Platz auf dem Gelände gewählt, so dass alle mitmachen können.

Dieses kostenlose Angebot ist bewusst so gestaltet, dass jeder der etwas für seine Gesundheit tun will, daran teilnehmen kann. Jeder ist willkommen und kann ohne vorherige Anmeldung teilnehmen.

Weitere Informationen gerne zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle Mo bis Do von 9 bis 12 Uhr vormittags und nachmittags Mo und Mi von 140 bis 17 Uhr, Di und Do von 14 bis 18 Uhr unter 07461/71504 oder www.tg-tuttlingen.de oder info@tg-tuttlingen.de.