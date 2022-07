TG-Athletin springt aufs Treppchen

Heimischer Erfolg für Athleten der TG Tuttlingen beim Inline-Weltcup: Als einziger deutscher Austragungsort hat in Degmarn bei Heilbronn der dritte Weltcup im Inline Alpin Slalom stattgefunden.

Nach zweijähriger Corona-Pause war der TSV Degmarn wieder Organisator eines Rennwochenendes und bot den nationalen und internationalen Sportlern eine große Bühne. Bereits zum Weltranglistenrennen (Michael Sandel Cup) war ein großes Starterfeld von mehr als 160 Läufern präsent. Auch sieben Sportler der TG Tuttlingen waren mit am Start.

Der sechste Michael Sandel-Gedächtnis-Cup wurde so zum Kräftemessen über alle Altersklassen. In der Wertung zum BaWü-Cup wurden die Nachwuchsläufer in ihren Altersklassen gewertet.

Durch die anspruchsvolle Kurssetzung hatten vor allem die Nachwuchsläufer mit der Strecke zu kämpfen. Als jüngste Läuferin der TG-Tuttlingen sicherte sich Verena Keller in der Altersklasse U14/W den sechsten Platz. Bei U16/W kam Alisa Amanatidis trotz eines Fahrfehlers im ersten Durchgang auf den achten Platz. Bei U18/M waren zwei Läufer der TG Tuttlingen am Start. Roland Keller sicherte sich im ersten Durchgang den ersten Platz, rutschte aber durch einen Fahrfehler im zweiten Durchgang auf den vierten Platz zurück. Alois Mollard reihte sich mit einem Patzer auf dem sechsten Platz ein.

Bei den Aktiven weiblich gelang Elea Börsig gleich in beiden Durchgängen Laufbestzeit, sie sicherte sich somit den ersten Platz. Lisa Schmid belegte mit zwei guten Läufen den fünften Platz. Luisa Merk kam durch einen Fahrfehler im zweiten Durchgang nicht in die Wertung.

Höhepunkt des Rennwochenendes war der Weltcup. Mit 47 Toren im ersten und 45 Toren im zweiten Durchgang und einer Distanz von 321 Metern steckten die Bundestrainer aus Deutschland und Spanien anspruchsvolle Läufe für die aus neun Nationen angereisten Sportler auf der Neuenstadter Straße ab. Mit insgesamt 107 Starter boten die 50 Damen und 57 Herren den zahlreichen Zuschauern an der Streckenbande Spannung pur. Unter den besten Zehn waren gleich drei Sportlerinnen der TG Tuttlingen. Elea Börsig, amtierende Weltmeisterin, setzte gleich zum ersten Durchgang die Bestzeit bei den Damen mit einem Vorsprung von 0,36 Sekunden auf Mona Sing. In der Männer-Konkurrenz lagen die besten fünf Starter nur rund eine Sekunde auseinander, ebenfalls angeführt vom amtierenden Weltmeister und Lokalmatador Jörg Bertsch aus Degmarn. Im alles entscheidenden zweiten Durchgang war die Spannung unter den Läufern wie auch den Zuschauern überaus groß. Bei den Damen musste Elea Börsig mit einem Gesamtrückstand von nur sieben Hundertstel die Goldmedaille an ihre Bundeskaderkollegin Mona Sing (1:02,48 Minuten) abgeben. Platz drei ging an Manuela Schmohl (1:03,12 Minuten).

Weiter waren unter den begehrten Top Ten-Plätzen gleich zwei Fahrerinnen der TG Tuttlingen. Lisa Schmid fuhr mit zwei souveränen Läufen auf Platz sieben (1:05,30 Minuten) und Luisa Merk zeigte ebenfalls ihr routiniertes Können und belegte den neunten Platz (1:06,69 Minuten). Vom heimischen Nachwuchs gingen erstmals Alisa Amanatidis (Platz 33) und Verena Keller im Weltcup mit an den Start.

Bei den Herren setzte sich Jörg Bertsch weit an die Spitze und holte mit einem grandiosen Vorsprung von 3,35 Sekunden den ersten Platz, gefolgt von seinen Bundeskaderkollegen Luca Gökeler (58,84 Sekunden) und dem Drittplatzierten Noah Sing (59,23 Sekunden). Einziger heimischer Starter der TG Tuttlingen war Roland Keller (BaWü-Kader), der sich zunächst den 17. Rang erkämpfte, jedoch im zweiten Durchgang kurz vor dem Ziel stürzte und somit nicht in die Endwertung kam.