TFG Schwarzwald/Zollern I holt sich den Turniersieg

Heimvorteil ausgenutzt: Die Talentfördergruppe Schwarzwald/Zollern hat das U14-Auswahlturnier des Fußballbezirks Schwarzwald in der Tuttlinger Mühlauhalle durch einen 1:0-Finalsieg gegen die Talentfördergruppe Donau-Riss gewonnen. Den dritten Platz erreichte die Vereinsmannschaft des Bundesliga-Nachwuchses der TSG Hoffenheim.

Sieben Talentfördergruppenmannschaften und der Nachwuchs der TSG Hoffenheim nahmen am Turnier in Tuttlingen teil. In der Gruppe A gewann die TFG Schwarzwald/Zollern I das Auftaktspiel gegen den späteren Endspielgegner Donau-Riss mit 1:0. Nach einem 2:1-Sieg gegen Bodensee II reichte im letzten Gruppenspiel ein 1:1 gegen die TFG Böblingen/Calw/Nördlicher Schwarzwald I, um als Gruppensieger zusammen mit Donau-Riss (Gruppenzweiter) ins Halbfinale einzuziehen.

In der Gruppe B setzte sich das Team Bodensee I, das einen starken Eindruck hinterließ, mit neun Punkten als Gruppensieger durch. Als Zweiter (sechs Punkte) erreichte die TSG Hoffenheim das Halbfinale.

Beide Halbfinalspiele wurden jeweils durch einen Treffer entschieden. Donau-Riss gewann gegen die favorisierte TFG Bodensee I 1:0 und anschließend setzte sich Schwarzwald/Zollern I mit einer konzentrierten Leistung gegen die TSG Hoffenheim 1:0 durch.

Im Finale zeigte Schwarzwald/Zollern I noch einmal eine gute Leistung und siegte 1:0 gegen Donau-Riss. Somit feierte die Mannschaft um das Trainer-Duo Georg Müller (Dunningen) und Duro Vranjkovic (Aldingen) den Turniersieg.

Gruppe A: Schwarzwald/Zollern I - Donau-Riss 1:0, Bodensee II – Böblingen/Calw/Nördl. Schwarzwald I 1:1, Schwarzwald/Zollern I – Bodensee II 2:1, Donau-Riss – Böblingen/Calw/Nördl. Schwarzwald I 1:0, Schwarzwald/Zollern I – Böblingen/Calw/Nördl. Schwarzwald I 1:1, Donau-Riss – Bodensee II 1:0. - Tabelle: 1. Schwarzwald/Zollern I 4:2 Tore/7 Punkte, 2. Donau-Riss 2:1/6, 3. Böblingen/Calw/Nördlicher Schwarzwald I 2:3/2, 4. Bodensee II 2:4/1.

Gruppe B: Böblingen/Calw/Nördlicher Schwarzwald II – Bodensee I 1:3, Hoffenheim – Schwarzwald/Zollern II 1:0, Böblingen/Calw/Nördlicher Schwarzwald II – TSG Hoffenheim 0:2, Bodensee I – Schwarzwald/Zollern II 2:1, Böblingen/Calw/Nördlicher Schwarzwald II – Schwarzwald/Zollern II 1:0, Bodensee I – TSG Hoffenheim 3:0. - Tabelle: 1. Bodensee I 8:2 Tore/9 Punkte, 2. TSG Hoffenheim 3:3/6, 3. Böblingen/Calw/Nördlicher Schwarzwald II 2:5/3, 4. Schwarzwald/Zollern II 1:4/0.

Halbfinale: Donau-Riss – Bodensee I 1:0; Schwarzwald/Zollern I – TSG Hoffenheim 1:0.

Platzierungsspiele, um Platz 7: Bodensee II – Schwarzwald/Zollern II 3:0, um Platz 5: Böblingen/Calw/Nördlicher Schwarzwald I – Böblingen/Calw/Nördlicher Schwarzwald II 1:0, um Platz 3: Bodensee I – TSG Hoffenheim 2:3 nach Sechsmeterschießen, Endspiel: Donau-Riss – Schwarzwald/Zollern I 0:1.

Endstand: 1. TFG Schwarzwald/Zollern I, 2. TFG Donau-Riss, 3. TSG Hoffenheim, 4. TFG Bodensee I, 5. TFG Böblingen/Calw/Nördlicher Schwarzwald I, 6. TFG Böblingen/Calw/Nördlicher Schwarzwald II, 7. TFG Bodensee II, 8. TFG Schwarzwald/Zollern II.